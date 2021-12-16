市场监管总局启动保健食品科普宣传作品征集活动

12月10日，市场监管总局发布《关于开展保健食品科普宣传作品征集活动的通知》，将于12月15日启动以“保健食品大家谈”为主题的保健食品科普宣传作品征集活动，面向社会各界征集保健食品科普作品。

为贯彻落实《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》，去年以来，市场监管总局、中央宣传部、公安部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、广电总局7部门联合组织实施保健食品行业专项清理整治行动（2020—2021年），成效初显。此次科普作品征集活动旨在巩固整治成果，加大宣传力度，进一步提升公众对保健食品的科学认知水平和自我保护能力，推动社会共治。

本次活动由市场监管总局特殊食品司主办、中国市场监管报社承办，征集作品包括保健食品科普宣传文字、视频（动画）、图片（海报、漫画、H5、摄影）3个类型。征集的作品经专家评委、行业代表和消费者代表初评，网上投票及专家评委会评审后，将择优在总局门户网站及“市说新语”新媒体平台展示。