全民健康生活方式宣传月线上启动

2020年9月1日是我国第十四个全民健康生活方式日，为贯彻落实《健康中国行动（2019-2030年）》和《全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）》有关要求，深入推进“三减三健”为主题的全民健康生活方式行动，进一步传播和普及健康文明的生活方式，营造良好社会氛围，由国家卫生健康委疾控局支持、中国疾病预防控制中心（全民健康生活方式行动国家行动办公室）主办、中国营养学会和中华预防医学会联合主办的全民健康生活方式日主题宣传及宣传月启动仪式于9月1日在人民网-人民健康演播室以网络线上形式举行。2020年全民健康生活方式日宣传主题为：健康要加油，饮食要减油。原卫生部疾控局、全国爱卫办和中国疾控中心于2007年9月1日发起了全民健康生活方式行动，并确定每年9月1日为“全民健康生活方式日”，目前全国已有90%以上的县区启动了本行动。

宣传活动由中国疾控中心慢病和老龄健康管理处马吉祥处长主持，国家卫生健康委疾控局吴良有副局长、中国疾病预防控制中心卢江书记、中国科学院顾东风院士、中华预防医学会梁晓峰秘书长、中国营养学会杨晓光副理事长、中国疾控中心营养与健康所丁钢强所长、中国烹饪协会姜俊贤会长和中华医学会郭立新主任医师等围绕“政策策略”、“油与健康”、“科学用油”和“疫情形势下健康生活方式”四个主题共话“油与健康”。各位领导和专家针对健康生活方式助力健康中国建设、健康文明生活方式与疾病防控、油与慢性病的关系、不同类型食用油营养成分和特性、烹调减油技巧、预包装食品标识识等内容进行了分享和交流。

随后，为推广国家卫健委疾控局的减油宣传核心信息，国家卫生健康委、中国疾控中心、中国营养学会、中华预防医学会、中国烹饪协会等多部门共同发起了“减油”联合倡议，倡导全民减油节粮、共“减”共享的健康文明理念，助力健康中国建设。