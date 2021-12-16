95.3%受访青年确认：这届年轻人消费更“精明”

随着“双12”的结束，今年的大型电商购物活动已近尾声。在购物节相关话题评论区，“没买立省100%”“给自己不用付尾款点赞”等言论占据高赞位置。从以往的冲动消费、超前消费，到如今更注重花得值、花得对，很多年轻人的消费观念正在发生变化。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1520名青年进行的调查显示，89.3%的受访青年表示近两年自己的消费观发生了改变。最大的改变是买好的、更看重品质。95.3%的受访青年感到，年轻人在消费上更加“精明”了。

95.3%受访青年感到年轻人在消费上更加“精明”了

北京新手妈妈吴念念（化名）最近正经历“断舍离”。有了宝宝要添置不少物件，但家里已经被摆满了，“实在后悔当初买太多东西，很多都还没拆包装。现在买东西前，我都会先想想。可以买贵的但一定要实用、物有所值。我也不排斥一些品相完好的二手商品，资源能够充分利用”。

90后刘丹（化名）在北京一家金融企业上班。她介绍，原来她每个月都会买很多衣服、鞋包等，最夸张的时候，3个月买了5个包，是名副其实的“月光族”，“那段时间，每个月都捉襟见肘。有一次，把所有的钱凑一起交完下一季度的房租，都没钱吃饭了，只好通过分期付款、借钱生活”。

刘丹坦言，那次后，她反省自己的消费方式是有问题的。现在，她只会买有用的东西，“今年‘双11’‘双12’，我下的订单不多。只买了一些生活必需品和一件羽绒服”。

在深圳工作的乔宇（化名），2019年有了第一份工作。从学生到上班族角色的转变，让他开始大手大脚，原来舍不得买的东西头脑一热就买了，最终多了不少闲置物品。“我喜欢健身，买了健身器材想在家锻炼，但因为房子小、没有运动氛围，只在刚买回来时借着新鲜劲儿用了几次，就再也没碰过”。

“我现在买东西会特别看重实用性，然后看价格。如果没有用，价格再便宜也不会买。如果是要用很久的，即便价格贵也愿意去买。”乔宇说，他现在不会看到打折促销就下单，“像日用品会适量囤一些，大部分东西平时随用随买，也贵不了多少。最近电商促销，我就买了一床小被子，中午休息用”。乔宇现在每月工资能存下40%。

武汉青年刘杰已经工作4年了。换过几次工作的他收入提高不少，但在花钱上更“抠”了，“我会优先考虑性价比，不一定要是名牌”。

调查中，89.3%的受访青年表示近两年自己的消费观发生了改变。具体说来，最大变化是买好的、更看重品质，之后是攒钱意识变强了，冲动消费减少了。其他还有：只买有用的、会有节制有规划地消费、更重视国货精品。

95.3%的受访青年都感到，年轻人在消费上更加“精明”了。

天津市社会学会会长张宝义感到，年轻人的消费理念在发生大的变化。他们较之前更加成熟了，开始注重节俭和储蓄，“消费上比较谨慎。但也会追求品质、追求自我满足”。他还觉得，这几年年轻人更加关注国货了。“他们既看重质量，又考虑价格，国货满足了这个需求。如今信息发达，年轻人不会盲目崇拜国外产品，能够客观评价。爱国情怀、家乡情结也促使他们开始看重国货”。

64.5%受访青年认为年轻人理财观念增强，更懂得合理规划收入用途

刘丹感慨，之前“月光”的经历让她的生活陷入混乱，“花钱一时爽，吃喝整月慌”。“经济压力迫使我反思、改变消费习惯”。近两年的疫情也让她有所感触，“担心收入会降低，那样处境就会很困难”。

乔宇也表示，疫情是促使他在消费行为上作出改变的重要原因。“疫情暴发时，我才工作几个月，花钱不节制导致没有一点存款。公司产能受到影响，线上办公，只发基本工资。那段时间我连房租的钱都凑不齐，得跟家里要，非常不好意思”。乔宇表示，这让他意识到手里一定要有存款，遇到突发情况能有更多办法应对，“从那以后我再也不会无节制消费，只会买真正需要的、性价比高的物品”。

刘杰表示，随着年纪的增长，他的家庭责任感也更强，“虽然现在还没结婚，但我会为未来做准备，希望给家人提供幸福生活。如今我贷款买了期房，每个月都在还房贷。经济压力也促使我理性消费”。

年轻人消费观有所改变，64.5%的受访青年认为是理财观念增强更懂得合理规划收入用途，54.4%的受访青年指出是意识到了“月光”的危害，50.0%的受访青年分析经济压力和开销场景增加倒逼消费理智，48.3%的受访青年认为是新冠肺炎疫情的发生促进了消费观的成熟，30.6%的受访青年认为是预防不确定性和规避风险意识提高了。

中国社会科学院社会发展战略研究院研究员张翼认为，理性消费的一个重要特点，不是以数量取胜，而是在消费升级的过程中，注重对需求的满足，从数量型转变到质量型。“当下年轻人文化程度在提高，消费更加理性。而且受疫情影响，个人防范风险和家庭防范风险的意识增强。因此在疫情稳定之后，我们国家没有出现报复性消费情况，而是普遍更注重储蓄”。

张宝义分析，年轻人消费更加注重体验感、精神追求，这是他们消费品质提升的重要原因。不管是产品供给方还是电商平台，都在商品品质、价格、售后服务等方面提升体验，这为年轻人理性消费创造了非常好的市场环境。此外，年轻人消费的群体效应很强，推动了他们消费的成熟。“比如一个好的商品，物美价廉，他们会互相分享，随着社交平台的发展，很快就会传播开来”。

受访青年中，00后占13.6%，95后占26.8%，90后占38.6%，85后占21.0%。男性占37.3%，女性占62.7%。生活在一线城市的占32.8%，二线城市的占42.8%，三四线城市的占20.4%，县城或城镇的占3.3%，农村的占0.7%。

中青报·中青网记者 杜园春 实习生 姚奕鹏