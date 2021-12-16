短视频带货 近八成受访者最关心商品质量

刷短视频已经成为人们休闲娱乐的重要方式，也有越来越多的博主借助短视频进行商品推广。不过，短视频带货在带给人们更多购物选择的同时，也出现了一些乱象。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2020名受访者进行的一项调查显示，78.8%的受访者通过带货短视频购买过商品。64.9%的受访者觉得带货短视频存在商品质量品质难保证的问题。93.9%的受访者希望进一步规范带货短视频。

受访者中，男性占34.5%，女性占65.5%。

78.8%受访者通过带货短视频购买过商品

90后杨斯（化名）说，自己有刷短视频的习惯，也关注了一些主播，如果刷到主播带货的东西刚好是自己需要的，价格也合适，就会考虑通过带货链接购买。

“面对琳琅满目的商品，有时不知道买什么。”上海某高校研究生潘攀（化名）平时会借助带货短视频挑选商品，“视频主播会做测评，这样可以参考一下”。

调查中，78.8%的受访者通过带货短视频购买过商品。交互分析显示，女性受访者买过的比例（80.5%）高于男性（75.5%）。

在北京工作的张昕，经常会在刷短视频时看到有售卖的产品，不过在下单前，她还会做一番功课，“会看评论区里大家的留言，也会选关注较久、有口碑的主播”。

数据显示，通过带货短视频购物，79.5%的受访者最关心质量、真伪能否保证，65.1%的受访者最关心是否和展示的产品一样，64.6%的受访者最关心是否夸大了功效作用。其他方面还有：售后服务能否保证（53.4%）、价格是否实惠（45.4%）和物流是否方便（17.9%）等。

杨斯曾有两次失败的短视频购物经历。一次是看到一个主播推荐家乡的苹果，但购买后感觉口感发涩，不像主播介绍的那样“脆甜”。还有一次看到主播推荐一款衣服，价格很实惠，但买回来发现面料不好，容易起静电。杨斯表示，后来再通过短视频购物就变得格外谨慎了。

张昕有一次通过短视频买了一条裤子，但发货速度很慢，快一个月才收到，“整个过程只能自己和卖家沟通，主播是不负责商品售后的”。

潘攀表示，通过短视频购买商品会首先关注质量问题，然后是售后问题，“现在带货短视频很多，但感觉监管有漏洞，会出现一些假冒伪劣或真假混卖的情况”。

带货短视频有哪些问题需要改进？ 64.9%的受访者认为是商品质量品质难保证，57.4%的受访者认为存在编造故事，消费大众的同情心。其他方面还有：涉嫌虚假广告，有违商业伦理（46.0%），刷单篡改交易数据、用户评价（37.4%），只管成交不管售后，无法追踪商品（36.0%），不少以未成年人为拍摄对象，涉嫌侵权（35.2%），攀比炫富、华而不实，对青少年的三观产生不良影响（35.1%）。

严佳（化名）现在在杭州做短视频带货主播，平时主要卖护肤品、零食等。严佳介绍，公司有专门的人负责与商家对接，选品时会有一定的审核，“不会接三无产品，起码都是正经的牌子”。

不过严佳表示，作为主播，自己需要做的是为商品准备推广话术，在这个过程中并不需要亲自试用，“如果遇到比较感兴趣的商品会试用，但这种情况可能只占十分之一。据我了解，像比较大的主播，有成熟的团队，主播甚至不用准备宣传词，有专人负责写”。

严佳有个朋友，给品牌做官博代运营，主要通过短视频来推广产品，“之前有个饮品品牌让她做五六条带货短视频，但她只按照品牌方介绍的产品特性来自由发挥，自己根本没喝过这饮品”。

“我们会请朋友来帮忙刷评论。现在就是有这么一个‘怪圈’，如果没有流量、没有数据，再好的产品也不行，只能通过刷单推广先让别人看到。”严佳说。

79.5%受访者建议加强对带货主播、博主的资质审核

吴琳琳（化名）是某短视频平台的自媒体博主，起初她只是对短视频感兴趣，但无意间一个作品火了，让她有了想把账号做好的想法，“粉丝差不多过万时，就有商家私信找到我，希望借助我的账号做带货推广”。

吴琳琳说，虽然现在账号粉丝超过了20万，但自己没有签公司，所有的内容、账号运营都是自己来做，“所以也会爱惜羽毛，商家寄东西给我时，我都会试用。不能昧着良心给粉丝推荐不好用的。此外我还会考虑商品的推广怎么融合到我的视频中，不能太突兀”。

吴琳琳介绍，自己只做商品推广，类似于打广告，并没有店铺，所以不会有售后相关的工作，但有的博主不仅做推广，还有自己的店，就要负责售后。

“短视频带货的形式，并非没有好处。” 张昕觉得，对于消费者来说，在刷短视频放松时还可以选购到一些实惠的商品，是非常方便的，“我知道有些主播通过短视频带货的方式，帮助一些果农、商户打开销路，都很有社会意义。当然前提是要保证质量，不能只想着借助流量来捞金”。

调查中，93.9%的受访者希望进一步规范带货短视频。具体来看，79.5%的受访者建议加强对带货主播、博主的资质审核，73.6%的受访者建议平台加强对视频内容的审核和监管。

“既然要卖东西，品质应该放在第一位。”潘攀希望带货短视频不能唯流量至上，平台要加强监管，提高顾客的消费体验，及时处理消费者投诉。

对于规范带货短视频，受访者的其他建议还有：细化主播、营销、运营等权责边界（63.0%），加大对违规内容的打击力度和惩处（56.1%），对主播等开展专业化的职业培训（50.5%），建立黑名单制度，严重违规人员行业禁入（49.5%），以及畅通消费者的维权途径（40.0%）等。

中青报·中青网记者 孙山 实习生 茅诗意