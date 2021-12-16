躺进美白舱 你收获的可能只是短暂的假白

俗话说，一白遮百丑，冬天阳光没有夏天强烈，是个美白的好机会。最近，继美白针之后，美白舱在“小红书”博主的疯狂“安利”下涌入了大众视野，“躺着变白”似乎不再是梦。可是，这样的美白方法真的靠谱吗？

对此，天津中医药研究院附属医院医学美容科主任、主任医师李敬在接受科技日报记者采访时明确表示，目前应用于各大美容机构的美白舱，仅是利用了LED红光的光化学作用与二氧化钛自身的特性，并非商家所营销的前沿“黑科技”，其起到的美白效果非常有限。

LED红光对皮肤产生光化学作用

美白舱乍一听给人满满的科技感。大多数美容机构提供的美白舱服务，流程大致为：清洁顾客身体表面、涂抹美白产品、入舱照射20分钟、最后清洗体表残留物。而传说中的“黑科技”舱体，其实就是在舱内布满波长600—700纳米的LED红光灯管。

商家称美白舱原理为，利用冷光655纳米光源配合美白剂使用，通过光波刺激血液循环，加速表皮黑色素代谢，抑制黑色素细胞生成，达到美白嫩肤的效果。

“LED就是发光二极管，是我们日常生活中非常常见的发光器件。临床上常说的红蓝光、红黄光治疗痤疮，使用的就是LED光源。”李敬介绍，LED是一种冷光源，通过照射，会对我们的皮肤产生光化学作用，而不是光热作用。国外有学者认为，在人体细胞中，对红光吸收最多的是线粒体，LED红光照射可以使线粒体的过氧化氢酶活性增加，进而增强人体细胞的新陈代谢，同时也会增加糖原含量，促进细胞及胶原蛋白的合成。

LED红光在皮肤科以及其他学科临床上的应用范围非常广。在皮肤科，LED红光可以用于脓疱、结节、囊肿等炎症性皮疹的消炎和止疼，对痤疮后期的痘印、痘坑的淡化也有一定作用。除皮肤科之外，LED红光还可以用来加快伤口和溃疡的愈合，促进毛发生长，骨科也可以用它来促进骨伤的愈合，神经科用它来修复神经的损伤，同时它还可以增加白血球的吞噬作用，增加机体免疫力，加快创伤修复。

美白舱快速“美白”暗藏玄机

目前LED红光在临床上针对皮肤美容常用于对两种病的治疗，一是黄褐斑，二是激光术后并发的炎症后色素沉着。黑色素细胞内部有一些黑色素颗粒，黑色素颗粒分泌得多与少，会直接影响人们的肤色。这两种病常伴有黑色素颗粒分泌增加和排出障碍。这两个问题通过药物或其他治疗手段消除并不那么立竿见影，所以临床中使用LED红光照射，可以加快异常增多的黑色素颗粒的转运和代谢。

“临床上很少用LED红光来对正常皮肤进行美白治疗，因为其对正常皮肤的美白效果是有限的。”李敬解释说，LED红光的能量密度比较低，在规定时间规定能量密度内，一般对正常皮肤不会产生明显作用。用LED红光来改善黄褐斑和色素沉着，也不是一次照射就能马上变白的。正常疗程是每周照射一次，经过10次左右的治疗，会使黄褐斑以及色素沉着得到明显改善。

对于很多人现身说法，亲证自己通过美白舱的“治疗”，皮肤会明显白一个色号，李敬表示，变白的奥妙在于进入美白舱前涂抹的“保湿霜”。

据了解，商家的美白舱一般在进仓前都会让消费者全身涂一层所谓的“保湿霜”，虽各美容机构涂抹在消费者身体表面的美白产品不同，但都存在一个共同点即产品中都含有一定量的增白剂——二氧化钛。

李敬介绍，二氧化钛是一种无机物，无毒，具有最佳的不透明性，最佳的白度和光亮度，被认为是现今世界上最白的物质。1克二氧化钛可以把450平方厘米的面积涂得雪白。同时二氧化钛具有较好的紫外线掩蔽作用，因此常作为防晒剂掺入防晒霜中使用。

消费者在进舱前全身涂满了含有二氧化钛的霜剂，因为霜剂是油性的，出舱后即使沐浴，霜剂也会在皮肤表面大量存留，这时候皮肤自然就“变白”了。“这种白属于纯物理性的假白，与LED红光照射没有任何关系。”李敬强调。

功在平时才能成为“白雪公主”

不只美白舱，现在网上还出现了大排灯、光谱仪等产品，商家也宣称可以照射美白。“这些产品也是利用LED红光的原理。”李敬表示，与消费者的愿望相比，这些产品的美白效果可能相当有限。

据介绍，在临床上，比较常见的美白治疗项目主要是光子嫩肤和激光嫩肤美白。“这两项都利用了激光、强脉冲光的选择性光热作用，使人体皮肤的黑色素吸收激光或者光子内部的热量，进而发生凝固或爆破。”李敬介绍，做完光子嫩肤后，人们会发现脸上的雀斑颜色变深，说明黑色素吸收了光子能量之后被加热凝固了，随后在皮肤表面形成小痂皮，经过7—10天的代谢，就会凋亡脱落，随之表浅的色斑也就脱落了。

李敬强调，这两项治疗都需要非常专业的激光和强脉冲光才会达到效果，属于医疗行为，是需要在医疗机构使用正规的医疗设备，以及由医生来操作完成的治疗项目。美容院或者皮肤管理中心没有医疗资质，开展这些治疗都是不安全的。

除了光电美白外，李敬建议，居家也要配合使用一些具有美白效果的护肤品，互相配合才能使效果达到最佳。比如含有氨甲环酸、谷胱甘肽、维生素C、维生素E、熊果苷、富勒烯、氢醌等成分的护肤品，都具有一定的美白作用。它们可作用在黑色素产生和代谢的不同环节来达到美白效果。

“不过这些物质的添加都会严格按照一定的比例，因为浓度太高，会刺激皮肤。所以在化妆品中，这些物质的含量不会太高，需要日积月累地护肤才能达到美白效果。”李敬说。

最后李敬强调，任何美白方法，都不可能达到立竿见影的效果，要想拥有白皙的皮肤，还需要配合良好的生活习惯，比如不熬夜、注意保湿、注意防晒等，日积月累才能变成“白雪公主”。（记者 陈 曦 实习生 李 喆）