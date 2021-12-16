腾讯与同仁堂达成战略合作

12月14日，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司(以下简称“同仁堂”)与腾讯签署战略合作协议，双方将发挥彼此资源优势，在新零售、文旅、文娱等方面展开深度合作。

近年来，随着数字经济和实体产业的深度融合，传统老字号纷纷掀起数字化转型热潮。这个过程中，同仁堂以中医药为主攻方向，以制药工业为核心，积极构建涵盖医疗、养老等诸多领域的“制药+”大健康产业格局。

签约现场，中国北京同仁堂(集团)有限责任公司董事长王贵平表示，与腾讯的合作是一次强强联合，我们希望充分发挥双方在品牌、资源、技术等方面的优势，为同仁堂在电子商务、文旅、文娱等领域的发展注入强劲动力。

腾讯副总裁蒋杰表示，腾讯作为一家领先的互联网科技企业，致力于推动各行业数字化转型升级。凭借着20多年来沉淀的技术和丰富的行业经验，将进一步助力同仁堂数字化建设，为中医药数字化转型提供行业范本。

未来，腾讯将凭借优势的技术、产品和生态资源，加速同仁堂向数字化、智能化转型。