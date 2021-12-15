毛群安：将健康融入万策，构建社会健康共治新格局

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安

12月15日，由人民网主办、人民健康承办、中华预防医学会学术支持的首届人民健康大会暨2021健康中国行动创新实践案例总结大会在京举行。会上，健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安表示，自实施健康中国战略、推进健康中国行动以来，各级党委政府高度重视人民健康，多部门协作、跨领域推动的格局基本形成，全社会更加关注健康的生活方式蔚然成风。

毛群安谈到，近年来我国大力推进健康中国建设，卫生健康事业取得了新发展。特别是在新冠肺炎疫情防控过程中，广大公众积极地做好自我防护，为疫情防控奠定了社会基础，这也是我们国家新冠肺炎疫情防控取得良好效果的基础保障。“‘每个人是自己健康第一责任人’的理念不断得到强化。”

展望“十四五”，要进一步深刻领会推进健康中国建设的重要意义。“在实施健康中国战略承上启下的关键时期，我们要继续把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深入贯彻落实推进健康中国建设、实施健康中国行动的各项要求。”毛群安提到，当出现多重疾病负担并存、多种健康影响因素交织的复杂状况时，特别是突发急性传染病传播迅速、波及范围广、危害巨大的情况，只有把保障人民健康放在优先发展的战略位置，融入经济社会发展各项政策，加快发展卫生健康事业，扩大优质的医疗健康资源供给，才能满足人民群众多层次、多样化的健康需求，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

此外，随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，我国居民生产生活方式和疾病在不断发生变化，健康中国行动倡导的理念转变也要加快推进。目前，以心脑血管疾病、癌症、糖尿病、慢性呼吸系统疾病为代表的慢性病导致的疾病负担最为严重；艾滋病、肝炎、结核等重大传染病的防控形势，更加不容小觑；在职业健康、心理健康以及老年人、青少年的健康方面，仍然存在着不容忽视的问题。“切实提高居民的健康素养水平，养成文明健康的生活方式，任重而道远。”

毛群安表示，在“十四五”期间要继续完善国民健康促进的政策体系，坚持预防为主、关口前移，针对居民主要健康问题和影响因素，聚焦重点人群，优化重大疾病防控策略措施，加强综合干预，广泛开展全民共建共享的健康行动，大力倡导文明健康、绿色环保的生活方式，切实推进从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，从“单纯依赖医疗卫生系统”向“全社会整体联动”转变。“我们要把健康融入所有的政策，健康中国建设的推进离不开党委政府的领导，各部门的通力合作，更少不了横向协同、上下联动，全社会参与的多元化治理机制。”

对于此次2021健康中国行动创新实践案例征集活动，毛群安认为这是一次面向基层群众，调动社会多方力量，构建多层次、多元化健康共治格局的积极尝试，也是促进全社会广泛参与健康中国建设，助力健康中国行动深入人心的助推器。其期待在今后的案例征集活动中，继续深入挖掘基层的鲜活经验，发现更多的创新惠民之举，鼓励更多的健康领域从业者，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，不断助力丰富和发展健康中国建设的深刻内涵。