国家卫健委发布健康中国行动统一标识

人民网北京10月11日电 （记者杨迪）为更好地传播和推广健康中国行动理念，推动健康中国行动各类宣传活动的开展，今日，国家卫健委在官网正式发布健康中国行动标识。

标识以中国（China）首字母“C”为创意主体，将图腾龙、太阳、飞鸟、运动的人形巧妙糅合成标识图案，直观地体现标识的主题文化内涵，点明了健康中国行动的品牌形象。“C”字母的变形体“龙图腾”是中华民族的象征，体现了民族昌盛和国家富强；“祥云”寓意祥瑞之云气，表达了吉祥、喜庆、幸福的愿望；迎着朝阳运动的人形，更好地传播和推广健康中国行动理念。标识颜色采用红、黄、蓝、绿。红色、黄色代表热情、温暖、活力，蓝色、绿色代表希望与健康。

据了解，健康中国行动标识征集活动于2020年9月1日面向全社会开展。健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，该标识作为健康中国行动的重要符号，将更有助于推动健康知识普及等各项活动的开展。

通过组织网上评选、专家评审、二次修改等规范流程，最后确定，以安徽省合肥市设计师刘勇设计作品作为健康中国行动统一标识。