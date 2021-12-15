李长宁：多措并举扎实推进健康促进与教育工作

中国健康教育中心党委书记、主任李长宁

12月15日，由人民网主办、人民健康承办、中华预防医学会学术支持的首届人民健康大会暨2021健康中国行动创新实践案例总结大会在京举行。中国健康教育中心党委书记、主任李长宁出席活动并作主旨发言。

李长宁表示，党和政府高度重视人民健康，全面推进健康中国建设。近年来，我国卫生健康工作取得显著成效，充分显示了我国体制机制的优势。我们有很多具有特色的做法和经验要总结提炼和推广。

李长宁介绍，中国健康教育中心作为专业机构，按国家卫生健康委党组要求，积极参与健康中国建设。他从加强健康教育制度建设、推进将健康融入所有政策落实、场所健康促进、健康传播和健康科普、加强科研、队伍能力建设、做好新冠肺炎疫情防控、结合乡村振兴战略持续推进脱贫地区健康促进等方面介绍了健康促进与教育工作开展情况、取得的经验及工作打算。并表示，中国健康教育中心下一步将按国家卫生健康委要求，大力开展健康促进与教育工作，为推进健康中国建设做出应有的贡献`。

李长宁强调，促进健康需要全社会的共同努力，希望社会各界继续关心支持卫生健康工作、关心支持健康促进与教育工作，共同推进健康中国建设。