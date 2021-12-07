两部门：在2021-2025年持续开展脱贫地区健康促进行动

国家卫健委官网截图

人民网北京12月7日电 （记者张文婷）近日，为提高脱贫地区居民健康素养，国家卫生健康委、国家乡村振兴局发布《脱贫地区健康促进行动方案》（以下简称《行动方案》），决定在2021-2025年持续开展脱贫地区健康促进行动。

《行动方案》要求，到“十四五”期末（2025年），以省为单位，脱贫地区居民健康素养水平比“十三五”期末（2020年）提高不少于5个百分点，无脱贫地区的省份农村居民健康素养水平不断提升。

《行动方案》提到，按照分类指导、分众施策、分级负责原则，将工作重心由“健康扶贫”转向“健康促进”。以农村低保对象、特困人员、易致贫返贫人口和脱贫人口为重点，在脱贫地区大力开展健康知识普及，推动健康教育进乡村、进家庭、进学校（中小学校和幼儿园），为群众提供更加精准规范的健康教育服务。

《行动方案》指出，将从发挥健康科普专家库和资源库积极作用，健康教育进乡村、进家庭、进学校，加强健康教育队伍建设，建设健康支持性环境四方面为脱贫地区健康促进提供支撑。

具体而言，不断完善国家级、省级健康科普专家库，发挥专家积极作用，开发、审核健康科普材料，支持脱贫地区健康科普工作。建设国家级健康科普资源库，结合实际建设省级资源库，规范发布健康科普知识，强化针对脱贫地区的优质健康知识供给。鼓励将新时代健康科普作品征集大赛和各省份举办的健康科普相关赛事的优秀成果免费提供给脱贫地区使用。

同时，逐步推进“健康知识进万家”，2021-2022年在山西、福建、贵州三省开展试点，2023年在全国推开，依托计生协骨干会员，通过新媒体小程序向居民提供有针对性的健康知识推送、健康信息查询等服务。

此外，结合脱贫地区实际和特色，采用切实可行的综合性措施，进一步动员广大人民群众增强社会责任意识，切实履行自己健康第一责任，将疫情期间形成的好做法、好习惯、好经验长期坚持下去。要将倡导文明健康绿色环保的生活方式活动和推进农村厕所革命工作作为营造健康环境、培育健康人群和丰富健康文化的重要抓手，全面推进健康县区（原健康促进县区）、健康乡镇和健康村、健康社区、健康机关、健康企业、健康学校（幼儿园）、健康促进医院、健康家庭等健康细胞建设。

《行动方案》要求，各地要落实中央统筹、省负总责、市县乡抓落实的工作机制，把脱贫地区健康促进作为“为群众办实事”的具体举措，加强部门协同配合，整合资源，动员社会力量参与，科学制定计划，以对党和人民事业高度负责的态度把各项任务落实落细落地。各省份要结合工作实际统筹安排基本公共卫生健康教育和健康素养促进项目经费，并向脱贫地区倾斜,做好相关资金保障工作。鼓励地方将群众参与健康促进活动纳入乡村治理“积分制”范围。