姚宏文：依托本土实践，开辟我国新时代心理健康事业路径

国家心理健康和精神卫生防治中心主任姚宏文

12月15日，由人民网主办、人民健康承办、中华预防医学会学术支持的首届人民健康大会暨2021健康中国行动创新实践案例总结大会在京举行。心理健康不仅是事关人民群众健康福祉的重大公共卫生问题，也是影响经济社会稳定发展的重要民生问题。会上，国家心理健康和精神卫生防治中心主任姚宏文，就新时代具有中国特色的心理健康和精神卫生防治事业的发展分享了自己的观点。

“在心理健康和精神卫生防治方面，特别是党的十八大以来，整体服务能力和服务水平也得到了长足的发展。”姚宏文表示，从中央部署到地方推进，从医学救治到社会服务，从政策法规到国家战略，从统一部署到联合推动，我国的心理健康和精神卫生工作体系不断健全，规范标准逐步完善，管理水平得到优化，专业队伍进一步扩大，技术能力显著提升。在新冠肺炎疫情防控工作中，心理援助作为强有力的“助攻”，探索了许多宝贵的经验和模式。

同时，随着我国社会经济水平不断提高，公众心理压力普遍增加，居民对心理健康和精神卫生服务需求明显增加，且呈现多元化、低龄化的趋势。姚宏文提到，我国抑郁障碍为主的心境障碍和焦虑障碍患病率总体上呈上升趋势，且随着我国人口老龄化加剧，老年痴呆患病率持续上升，这些都对心理健康和精神卫生防治工作提出新的挑战。而事实上，我国精神卫生服务资源不足且分布不均，心理健康服务体系不够健全，服务和管理能力相对滞后，心理咨询和服务机构仍需规范，专业人才稀缺等问题亟待解决。“这些都需要我们不断探索破解这些难题的‘中国方案’和‘特色道路’，创造性地推进工作、发展事业、服务人民。”

现代心理健身和建设卫生服务理论经过近百年的发展，科研和临床研究成果丰硕。姚宏文认为，在引进和学习这些理论基础上，探索具有中国特色的心理健康和建设卫生防治事业发展道路，根本在于因地制宜和对症下药。我国幅员辽阔，各地经济社会发展情况迥异，不同群体生活环境千差万别，因此也决定着生活在不同环境中的人民群众面临的心理健康挑战不尽相同。其表示，全行业工作者已经深入各地提供心理健康和精神卫生服务，发挥家庭、学校、社区、专业机构等多部门协同作用，将心理健康工作与改善家庭关系、促进良好养育有效结合，落实心理健康和精神卫生领域防治并重；同时也在不断开展本土化科研工作，开发适合我国国情的心理评估工具和干预方案。

“下一步，我们要归纳、总结、发扬好这些扎根我国本土实践的开创性经验，立足事业发展需要加强顶层设计，更好调动全行业力量，把各项有益的尝试和探索进一步向前推进。”姚宏文讲道。