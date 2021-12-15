抖音上线辟谣专区 邀三甲医院近百医生发布权威内容

近日，抖音平台正式上线“辟谣专区”，邀请各领域的专业创作者制作内容，对站内用户关心的生活、知识类谣言进行解读和辟谣。据介绍，上线初期，抖音首批邀请了近百名三甲医院的医生，发布多个健康类辟谣文章与视频。未来，将邀请更多其他行业的创作者，制作各类不同内容。

抖音相关负责人介绍，目前，平台每天接到谣言投诉约9万次。众多谣言对于网络环境、公共秩序和用户认知造成了不同程度的负面效应。此次“辟谣专区”的上线，就是为了加强打击谣言视频给公众带来的危害。 “辟谣专区”将重点发布时事民生、公共安全以及健康医疗等多个板块的内容。

该负责人还表示，今后对在平台上传播的谣言视频，抖音将第一时间进行鉴定，并邀请相关专家在“辟谣专区”进行辟谣。为确保辟谣信息的准确性，首批入驻“辟谣专区”的健康类专家，主要由各地三甲医院主任及以上医师构成。“辟谣专区”收录了他们制作的众多与健康相关的视频，除对创作者本身的专业背景有较高要求外，还组织了专门的团队，对辟谣内容进行严格审核。未来，平台将会引入更多优质的创作者制作辟谣文字和视频。对广大用户而言，登陆抖音最新版后，可通过“我的—更多功能—社区评审团—辟谣专区”路径，查看辟谣文章与辟谣视频。此外，用户在日常浏览时，能观看到相关辟谣内容，也可以对疑似的谣言内容进行举报。