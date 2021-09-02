联防联控机制：科学精准开展消毒工作 不要因事“小”而不为

国家卫健委官网截图

人民网北京9月2日电 （记者张文婷）消毒作为切断传染病传播途径的有效措施，在疫情防控中发挥了重要作用。近期新冠肺炎疫情在多地散发，再次警示防控工作不能有丝毫松懈，各项措施要不折不扣落实到位。为巩固防控成果，进一步全面精准开展消毒工作，坚决防止疫情扩散蔓延，近日，联防联控机制综合组发布《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控消毒工作的通知》（以下简称《通知》）指出，消毒是落实“人-物-环境同防”、切断病毒传播途径的有效措施和手段，各地要高度重视，不因事“小”而不为，进一步提高对消毒工作重要性和关键性的认识，增强工作责任感，一刻不能放松，丝毫不能马虎。

《通知》提到，各地要组织认真排查，堵漏洞、补短板，提高能力，科学精准开展消毒工作，从严从细抓好各项措施落实，坚决守住来之不易的防控成果。

《通知》明确，应压实消毒工作主体责任。各地要严格落实辖区、行业部门、单位、人员“四方责任”，对本地区、本系统消毒工作进行再部署、再细化、再落实，确保消毒工作责任到人、措施到位。各部门要加强指导，督促本行业做好消毒工作的落实。各行业、各单位要建立日常消毒管理制度，严格落实消毒工作。消毒服务企业要具备符合规定的消毒与灭菌设备，购置和使用符合法规标准要求的消毒产品，要具有能对消毒效果进行检测的人员和条件，建立自检制度，确保消毒服务的效果和质量。消毒人员要熟悉消毒剂的配制、消毒器械的使用和维护等，使用可靠的消毒方式及科学的消毒剂量进行消毒操作。

同时，各地要根据疫情形势，从严从紧落实消毒工作。要从严加强院感防控工作，严格做好医疗机构、集中隔离场所的消毒。飞机、铁路、客运、公交等公共交通工具，要进一步强化和规范日常预防性消毒。超市、商场、宾馆以及机场、火车站、长途客运站等人员密集、流动性大的场所，要规范卫生管理，充分做好公共区域清洁消毒，加大高频接触部位消毒频次。对进口货物要严格检疫消毒，特别是要做好进口冷链食品检测和外包装预防性消毒，防范风险隐患。农村地区要提前制定消毒预案，充分做好消毒全流程、全链条和各环节的衔接。

《通知》要求，还应依法依规加强消毒监督管理。各地要严格落实常态化防控各项措施要求，强化对各行各业消毒工作落实情况的监督和指导，做好消毒质量控制和消毒效果评价，确保消毒效果。各行各业要加强本行业本单位消毒工作和消毒人员的管理，组织消毒人员接受消毒专业培训，培训合格后方可上岗。各地要加强对从事消毒服务企业的监督管理，对消毒效果评价不合格的消毒服务企业，要依法依规予以处理。各地要加大消毒产品生产企业的监督抽查力度，保障消毒产品质量安全。