科学家用鸵鸟蛋抗体开发新冠口罩

科技日报北京12月14日电 （实习记者张佳欣）据日本《日本时报》和英国《每日邮报》近日消息，日本京都府立大学校长塚本康浩主持的开发团队使用从鸵鸟蛋中提取的抗体研发出一种检测新冠病毒的口罩。只要用紫外线一照，口罩上附着病毒的地方就会发光。研究人员希望这项创新能够帮助人们在家中实现低成本的病毒测试。

这种无纺布口罩的特点是在过滤器上涂有针对新冠病毒的鸵鸟抗体。先前研究表明，鸵鸟对疾病有很强的抵抗力，能够产生几种不同种类的抗体，或中和体内异物的蛋白质。

此次这些抗体是从鸵鸟蛋中提取的，这种鸵鸟蛋被注射了灭活的、不具威胁性的新冠病毒。抗体可以通过蛋黄传递给后代。

鸵鸟蛋的形成时间要比鸡蛋快得多，而且其质量几乎是鸡蛋的24倍，是世界上最大的蛋，这为抗体的形成提供了更多的空间。

去年2月，该研究小组向雌性鸵鸟注射了灭活新冠病毒，成功地从它们产下的蛋中提取了大量抗体。接着，该小组开发了一种特殊的过滤器，可将其放置于口罩内。在受试者佩戴口罩8小时后，研究小组取出过滤器，喷上含有鸵鸟蛋抗体的荧光染料，如果存在新冠病毒，过滤器在紫外线照射下会发光。

研究团队对32名感染新冠病毒的患者进行了长达10天的观察后发现，感染者佩戴的所有口罩在紫外线照射下都会发光，但随着时间的推移和病毒载量的减少，口罩会褪色。

研究人员表示，以智能手机的LED灯作为光源检测病毒，将大大扩展该口罩使用的人群范围。据报道，塚本康浩亲自佩戴了其中一个实验口罩，在检查时发现口罩发光，做过核酸检测后，他果真被确诊感染了新冠。