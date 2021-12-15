线上订线下取 老年助餐服务“数字化”

【事件看点】72家养老驿站、养老机构等养老服务助餐点和146家老年餐桌社会企业上线，近万名老人注册成功，可获外卖点餐、到店打餐、团餐预订等服务

近日，伴随着老人的说笑声和饭菜的阵阵香味，在位于西城区西长安街街道的太仆寺街社区养老服务驿站，购买老年餐的老人们有的手中拿着取号卡片，有的人现场操作手机订购老年餐。

64岁的马先生因半身不遂行动略有不便，自社区养老驿站老年餐订餐渠道开通，他就开始线上订餐。他说：“驿站的老年餐挺符合我们老年人的口味，我经常来这边订购两荤两素的套餐，特别方便。”

目前，太仆寺街社区养老服务驿站线上订餐设有一个专门的微信群，每天的饭菜种类由工作人员发到群里，老人拿着手机直接到养老服务驿站订餐，除了荤素搭配的套餐外，还有单独的加餐。69岁的赵女士的老伴患有精神障碍，她家还是失独家庭，她说：“对于我们基本养老服务对象来说，这段时间订餐每天有5元的优惠，只要不赶上下雨、下雪天，我都会来这订午餐和晚餐。我们线上订餐后，驿站的工作人员打好了饭菜直接递到我们手上，不用去排队。”

老人们的便利得益于西城区10月9日启动的“父母食堂”活动。12月8日前，“父母食堂”活动对基本养老服务对象给予每人每天5元的就餐补贴，对提供老年助餐服务的助餐点，按实际助餐人数给予每人每天3元的运营补贴。

西城区是北京市助餐服务数字化项目试点区。今年上半年以来，西城区选取4个街道、1个配餐中心、6家社区养老服务驿站开展试点，探索助餐服务数字化工作。本次推出的“父母食堂”试点活动，同样是在数字化平台上进行。参加活动的老人需要完成手机注册，通过“饿了么App”下单方能享受优惠。

“我们养老服务驿站可提供早中晚三餐，让老人每天都能享受到美味餐食。”太仆寺街社区养老服务驿站负责人李艳英介绍，经过前期的宣传告知，以及在驿站提供点餐专属服务，老人们已经逐渐认可接受这项服务。截至目前，太仆寺街社区养老服务驿站辐射的四个社区进行线上点餐的老人约有300人。

据了解，为改进推广线上订餐模式，自10月9日西城区“父母食堂”活动开始，已有72家养老驿站、养老机构等养老服务助餐点和146家西城老年餐桌社会企业上线，近万名老人注册成功，其中基本养老服务对象占一半以上。“父母食堂”活动的就餐模式分为外卖点餐、到店打餐、团餐预订三种模式，基本服务对象的订单占比为七成。目前，西城“父母食堂”活动集中在外卖和到店打餐两种，其中到店打餐订单占九成。

闻雯