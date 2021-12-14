中华儿慈会痘博士“圆梦计划”——青少年祛痘公益活动正式启动

12月12日，中华儿慈会痘博士“圆梦计划”启动仪式，暨首届青少年标准化祛痘博士公益科普活动在天津举行。

儿慈会圆梦管委会主任冯昌栋在痘博士“圆梦计划”启动式上表示，青少年皮肤健康关乎青少年身体健康和心理健康，"痘博士圆梦计划"是一项由中华少年儿童慈善救助基金会和北京痘博士科技有限公司（以下简称痘博士）共同发起的公益项目，旨在对患有青春痘的贫困青少年起到帮扶作用，促进中国青少年健康成长，为更多饱受青春痘身心困扰、却无力祛痘的青少年做好皮肤健康服务。

谈及中华儿慈会与痘博士的合作，儿慈会圆梦基金管委会主冯昌栋表示，非常感谢痘博士对公益慈善事业的支持。希望通过双方的共同努力，能够实实在在为全国饱受青春痘困扰的青少年排忧解难、重树自信，为保护我国青少年身体健康和心理健康贡献力量。相信中华儿慈会"痘博士"圆梦计划能够成为造福中国青少年的创新公益项目。

痘博士副总经理崔俊秀表示：“想做关爱青少年祛除青春痘‘痘博士圆梦计划’已经很久了，它符合痘博士企业宗旨，是痘博士公益事业的又一次接力；我们将继续秉承‘阳光、自主、透明’的企业宗旨，做公益、行善举，让公益成为企业的基因；能有幸与主办方‘中华少年儿童慈善救助基金会’‘中华儿慈会圆梦基金’共同合作，我们将会始终努力、坚持做好慈善公益事业。”

为更好、更高效的推进中华儿慈会“痘博士圆梦计划”公益项目，本次活动特邀医学博士庞稳泰、医学博士陈欣然，心理学、营养学博士高凡迪，运动学博士马兖等多位博士专家，成立“标准化祛痘博士专家团”。活动现场，博士专家团成员分别从生存、心理、技能、成长等方面，就“青春痘对皮肤健康的影响”“青春痘的康复”“青少年患青春痘后的心理健康影响”“青少年营养健康与青春痘预防”“青少年运动对健康成长的重要性”等青春痘问题，做了科学细致的学术演讲。专家们深入浅出、各抒己见，从不同角度聚焦青少年长痘引发的身心问题，提出了科学可行的预防、祛除、根治青春痘的理念。同时，呼吁全社会共同努力，正视青春痘对青少年造成的身心损害，为青少年身心健康贡献力量。

活动最后，中华儿慈会为表彰公益企业特授予痘博士“爱心企业”荣誉称号。儿慈会圆梦基金管委会主任冯昌栋表示：“‘痘博士圆梦计划’是一项促进青少年和在校大学生健康成长的公益项目，如果您身边有受青春痘困扰的青少年，欢迎向我们发起求助，用心祛痘，有爱圆梦。”