构建“保险+大养老”体系 打造闭环式生态圈服务 太平人寿推出“乐享养老”服务品牌

12月10日，太平人寿召开线上发布会，正式推出养老服务品牌“乐享养老”。据了解，太平人寿自2014 年起以太平小镇·梧桐人家养老社区建设为契机，创新启动“保险产品+养老社区+养老服务”模式。进入“十四五”时期，太平人寿围绕集团养老业务发展规划，进一步细化服务业态，梳理品牌关系，优化构建太平养老服务体系，推出太平“乐享养老”服务品牌，并创建多种形态的养老服务路线，下设“乐享家”“乐享游”“乐享居”三大养老业务，以满足客户多样化、差异化、品质化的综合服务需求。

保险+大养老：构建闭环式生态圈服务

随着社会经济的快速发展，我国人均预期寿命快速增长，专业养老服务的价值日益凸显。太平人寿党委书记、总经理程永红在发布会上表示，公司始终坚持以客户为中心，围绕客户价值主张，不断优化客户体验，逐步实现“医养、康养、旅养”相结合，“保险产品+健康管理+养老服务+医疗服务+终极关怀”闭环式生态圈服务，满足客户多样化、差异化、品质化综合服务需求。

太平人寿党委副书记、副总经理沈漪进一步介绍了公司在乐享养老品牌建设上的进展和愿景，以及“乐享家”“乐享游”“乐享居”三大养老业务开展情况。同时，他表示，公司将持续深化“保险+大养老”服务体系建设，加快养老社区布局，最终实现“支付有保险、服务有平台、照护有社区、看病有医院 ”的“四有”养老新布局，为客户提供一站式养老服务解决方案。

发布会上还公布了由清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心与太平人寿联合发布的《太平人寿多维度养老服务体系建设白皮书（2021）》专题报告。清华大学金融科技研究院副院长魏晨阳结合报告深度分析险企参与养老服务体系建设的逻辑及行业现状，并给出险企在多维度养老服务体系方面的服务标准。白皮书建议，险企可从优化商业模式及区域选择策略、推动保险与养老产业资金、人才等资源流动方面着手推动，实现保险和养老的深度结合。

自持+合作：“乐享家”快速布局全国养老社区网络

太平人寿自2017年起，打造“太平乐享家”养老服务品牌，逐步完善“保险产品+养老社区+养老服务”产业链，在自建项目梧桐人家的基础上，携手优质第三方养老社区，通过“轻”与“重”的有机搭配，构建差异化、多层次的养老服务体系及品牌建设。通过品牌授权、租赁、合作运营等轻资产模式，与重资产项目互为补充，灵活发展养老社区、养老公寓等形态。

截至目前，太平乐享家共拥有12家养老社区，包括太平小镇·梧桐人家、太平小镇·海棠人家、太平小镇·芙蓉人家、上海快乐家园、云南古滇名城、北京当代时光里、苏州和城、杭州朗和国际医养中心(银泰、银江、银湖)、广州保利天悦、青岛融爱家藏马山颐养社区、安徽中铁佰和佰乐、河北燕达金色年华健康养护中心。客户可以灵活选择社区进行短期体验或长期入住。

浸入式体验：“乐享游”提供旅居养老新模式

太平人寿于2020年在全国范围启动乐享游项目。旨在通过与广大优质的康养社区合作，为客户提供健康检测、健康管理、养老服务等“浸入式”体验模式，带领客户身临其境的感受内部环境及配套设施，体验社区丰富健康的养老生活方式，帮助客户解决自己或父母的养老服务需求。

截至目前，太平人寿已在深圳、江西、河南、杭州、厦门、甘肃、新疆、辽宁、天津九地落地体验项目。太平人寿计划继续扩大“乐享游”项目布点，重点营造未来养老场景。同时“乐享游”项目也将成为“乐享家”的重要储备项目。

触达身边：“乐享居”满足个性化刚性需求

通过对城市品质居家养老品牌的整合，太平人寿积极设计相关康护服务产品，为保险及资格客户提供居家上门，探索居家养老服务模式。逐步将养老服务深入保险客户生活，增加服务粘性，扩大品牌影响力。

目前已太平人寿已与上海相关机构建立合作联系，依托其在上海30余个养老项目的布局，设计适合保险客户的居家养老和机构养老的服务项目，真正将刚需养老服务触达到客户身边。