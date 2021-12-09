老年人别再等待！国家卫健委建议符合条件的60岁以上老年人尽早接种新冠疫苗

老年人接种新冠疫苗，这些问题要知道！

人民网北京12月9日电 （记者张文婷）目前，我国正在开展新冠病毒疫苗的大规模接种，有观点认为老年人基础疾病比较多，但是出门又比较少，没有必要接种疫苗。

对此，在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家卫生健康委老龄健康司司长王海东表示老年人大多有基础疾病，从全球的情况来看，老年人一旦感染新冠病毒，发生重症和死亡的风险远远高于年轻人和儿童。接种疫苗是预防新冠疫情最有效的手段，让老年人尽早接种疫苗，能够有效降低老年人重症发生率和死亡率。

他介绍，国家卫生健康委此前已要求各地在疫苗接种工作中，要特别关注老年人，要为老年人提供周到的服务。“从老年人健康这个角度出发，我们建议所有身体健康的老年人和有慢性病但是控制平稳的老年人，而且符合新冠疫苗接种条件的60岁以上老年人，都尽早接种新冠疫苗，争取做到‘应接尽接’，这不仅是对老年人身体健康的保护，也是对老年人的家人健康的保护。”他说。