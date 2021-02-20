老年人权益维护有待加强

记者从近日举行的老年维权形势分析会上获悉，受益于一年来各相关部门及各行业深入持续开展普法宣传教育、创新为老服务模式、加大困境老年人法律援助帮扶以及积极拓展公共服务等努力，2020年北京市各级人民法院受理的涉老侵权案件比上年下降了约24%。

本次分析会由北京市老龄办、北京市老龄协会主办。根据市老龄协会的专项调查，有超过22%的老年人认为自身权益曾经遭受过侵害，有38%的老年人对将来自已逐渐衰老后的权益维护有所担心，需要政府与社会给予更多的权益保护。

调查显示，在老年人的财产权益方面，保健品欺诈风险最高，老年人最容易上当受骗，涉及人数众多，诈骗金额从几千到几万不等。其次，电信诈骗中的老年受害者居多，老年人对通过现代通讯媒介实施的诈骗行为的防范意识与防范能力普遍较弱，信息环境需要深入净化。第三，老年人也容易在旅游中被骗，旅游行业缺少真正符合老年人生理与消费特征的旅游产品，缺少行程保障与监管。第四，金融理财诈骗案情严重，涉案金额从几万元到几十万元不等、损失较重。

此外，在人身权益方面，老年人生命健康权的侵害最为严重，这与近年来家庭继承与赡养纠纷日益增长的趋势一致，主要涉及老年人在丧失生活能力后的生活照料问题。其次，部分老年人在受访中表达出自己婚姻不自由、受家庭和社会影响严重的情况。很多老年人面临着丧偶后的婚姻生活难题。

同时，有的老年人认为自己的名誉与隐私得不到保护，受到过家庭或社会的侵犯。尤其是信息化、智能化生活的日益加剧，给老年人的生活带来了很多冲击，很多受访老年人表示自己很难接受和融入这种高曝光度的社会环境。