习近平总书记指出：“中西医结合、中西药并用，是这次疫情防控的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。”

10月17日以来，国内出现多点散发本土疫情。“截至11月20日上午，本轮疫情中已有超过40%的患者治愈出院。”在11月20日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红说，在整个治疗过程中，一直坚持中西医结合、中西药并用的原则，使中医药能够贯穿疾病预防、治疗和康复全过程，中西医结合为患者提供最佳的服务效果。

大连、黑河、兰州……在各地疫情防控中，中医药发挥独特优势，助力早发现、早报告、早隔离、早治疗，交出一份出色答卷。

辨证施治

疫情救治普遍应用中医药

10月20日，广东省中医院副院长张忠德第九次赴疫情防控一线，前往甘肃兰州市。当晚，他便组织专家分析研判当地疫情的特点。

“与以往不同，此次甘肃收治的患者发烧较少，但大多出现口干、咽干、干咳等症状，部分人出现头痛、流鼻涕等风寒症状。”张忠德说。在救治中，加用滋阴补气等中药，能有效缓解患者口干、咽干、干咳等症状。

10月30日，中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升奔赴黑龙江黑河市，执行一线新冠肺炎救治任务。他介绍，在黑河，新冠肺炎“湿毒”的本质没有改变，但“寒象”突出，发热的比例偏高。

“在临床用药上，以清肺排毒汤为代表的‘三方三药’仍然起到重要作用。在此基础上会根据地方疫情特点进行调整，形成治疗方案。”齐文升说。

结合新冠肺炎疫情病毒学特点、证候特征、地域及气候特点，及时调整完善中医药诊疗方案，突出辨证施治，一人一策。中医药在新冠肺炎疫情救治工作中，再次彰显了其独特优势和效果。

在青海西宁市，医疗救治组对确诊病例进行分类施策、个性化中医药治疗；针对本轮疫情中儿童患者较多的情况，河南首次印发儿童新冠肺炎中医防治方案……本轮疫情救治工作中，除个别特殊情况人员外，均普遍应用了中医药。

郭燕红说：“对于轻型和普通型患者用药，以中医药治疗为主，在改善患者的发热、咳嗽、纳差、乏力等临床症状中发挥了很好的作用。在这个过程中，中西医之间密切结合，对症支持，减少了轻型、普通型向重症的转化。对于重症患者来说，一些中医药在退高热、促进肺部渗出的吸收等方面，能够起到非常好的作用。”

防治并举

中医药全程介入

为保障用药需求，辽宁大连市调用高压煎药机、包装机，高效运转，进行中药汤剂煎煮工作。疫情发生后，大连市从市中医医院选调两名煎药师进驻大连救治中心，并紧急调配中药代茶饮分发至集中隔离点。

青海西宁市制定了预防方1号、2号，分别用于密接和次密接者的中医药干预；四川省推广“中药大锅汤”服务，向重点人群等免费发放……中医药预防在疫情防控中发挥积极作用，进一步推动中医药纳入“四早”（早发现、早报告、早隔离、早治疗）。

中医讲“正气存内，邪不可干”，强调未病先防。“中药漫灌”的方式在新冠肺炎防治中发挥出优势。去年，湖北武汉市武昌区在实践中形成通治方，率先在社区发放中药，使疫情防治关口前移，提高免疫力，降低感染率，取得了良好的效果。

“传统的‘中药大锅汤’作为几千年来中医药预防的重要手段，擅长保护易感人群。”四川省中医药管理局局长田兴军说，为充分发挥中医药前期预防作用，当地还广泛开展了中医药健康知识和防疫知识宣传普及，指导健康养生保健、个人情志调节等。

在患者康复方面，中医药也大有所为。齐文升说，患者疗程结束后，还制定了恢复期使用的“续贯治疗方”，帮助提高免疫力。11月3日，甘肃省首批3名患者治愈出院，出院后继续进行14天的康复观察和健康状况监测，中药汤剂、八段锦、太极拳等中医综合康复疗法积极参与，帮助患者尽早回归正常生活。

“防治新冠肺炎，中医药可以全疗程、全方位发挥作用。”中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼表示，中西医各有所专、各有所长，中医药在抗击疫情过程中，继承传统医药精华，并在实践中不断创新，为守护人民身体健康作出了重要贡献。

协同协作

完善中西医结合医疗模式

在国内散发疫情的防控救治中，中医药参与和中西医协作机制也日渐完善。

10月24日，中国中医科学院西苑医院肺病科主任苗青赶赴甘肃兰州市，开展新冠肺炎疫情处置和防控指导。11月11日，在完成援助甘肃疫情防控救治任务后，张忠德再次赴辽宁大连市指导疫情防控救治工作……疫情发生后，及时派中医专家赴一线巡诊会诊已成标配。

在此前河南郑州市的疫情救治中，建立了“国家级、省级、病区级”三级中医师责任制，在病区实行中医、西医双主任制；在吉林，“三主任”“三护士长”中西医联合救治诊疗模式得到推广，强化中医主任在病区管理中的作用。

“明确好各级中医师职责、分工以及流程，工作就好开展了。我们确保有一名中医师在病区随时了解病人情况，比如中药喝了怎么样，还有哪儿不舒服，全程关注患者病情变化，保证患者需求得到满足。”齐文升说。

日前，国家中医药管理局办公室印发《关于从严从紧做好中医药系统新冠肺炎疫情防控工作的通知》，要求各地区积极做好中医药参与疫情防控工作，推广“四有”（有机制、有团队、有措施、有成效）的中西医结合医疗模式，确保中西医结合、中西药并用落实到位。

郭燕红介绍，除了“四有”模式，实际工作中还建立了“四个联合”，即中西医联合组成国家级专家组，中西医专家联合完善和修订诊疗方案，中西医联合对一线的救治工作进行指导会诊，中西医在一线联合为患者提供救治。

国家中医药管理局相关负责人表示，面对新冠肺炎疫情，中西医结合、中西药并用，产生了很好的效果。今后要在疫情应急处置中坚持推动完善中西医协同协作工作机制，确保疫情发生后中医药第一时间参与，深度介入预防、治疗和康复全过程，切实保障人民群众中医药服务需求。

《 人民日报 》（ 2021年12月08日 13 版）