重庆一护士用假HPV疫苗私自接种 当地卫健委发布通报

人民网北京12月7日电 （记者乔业琼）日前，有市民反映在重庆市江北区大石坝社区卫生服务中心接种的宫颈癌疫苗，无法查询接种记录，质疑疫苗真伪。对此，重庆市江北区卫健委发布一则通报，经初步调查情况为：大石坝社区卫生服务中心为三博江陵医院主办，原聘用护士周某某涉嫌在院工作期间欺瞒单位，以帮助预约宫颈癌疫苗为由，私自收取他人费用，以生理盐水、二价宫颈癌疫苗冒充四价、九价宫颈癌疫苗，自行实施接种，离职后继续实施，涉嫌对多人实施诈骗。

11月18日，获市民反映后，江北区卫生健康委将周某某涉嫌犯罪线索移交公安机关。11月20日，公安机关以涉嫌诈骗罪对周某某依法刑事拘留，案件正在全力侦办中。

同时，江北区卫生健康委责成三博江陵医院对涉及周某某案件的接种人员设置专门通道、妥善处置。

宫颈癌是严重威胁女性健康的恶性肿瘤之一，世界卫生组织国际癌症研究机构发布的2020年全球最新癌症负担数据显示，宫颈癌位于全球女性癌症发病和死亡的第4位。中国医学科学院肿瘤医院，国家癌症中心专家赵方辉及其团队研究人员陈明扬表示，接种HPV疫苗可以预防约70%—90%的宫颈癌。

专家介绍，目前，在国内上市的HPV疫苗包括二价、四价及九价疫苗。二价疫苗针对HPV-16和18两种高危型别；四价疫苗在这两者基础上，增加了HPV-6和11两个低危型别；九价疫苗则在四价疫苗基础上多加了5种高危型别HPV，分别是HPV-31、33、45、52、58。四价和九价疫苗适用于9-45岁女性，但九价疫苗仅适用于16-26岁女性。