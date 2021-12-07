有效还没副作用 海淘药品真那么“神”？

随着网上购物、海淘和代购的兴起，一些海淘药品风靡各大购物网站和朋友圈。但大家收货后发现，说明书全是外文，咨询商家也只是得到一些简单的服药剂量信息。海淘药品很“神奇”，可以自行服用吗？当然不行，对于一些含有西药成分的网红海淘药品，不合理使用将导致用药安全隐患。快来一起看看，一些代购和海淘网站销售火爆的药品，您家有吗？

非处方止疼片可以随便吃？

有不少日本生产的非处方海淘止痛药在代购圈销售非常火爆，笔者解析了其代表性成分后发现主要包括以下几类。

非甾体抗炎药作为解热镇痛药，可缓解多种轻中度疼痛，是主要有效成分。

一些止疼药中添加了咖啡因，可兴奋神经，缓解头痛，但属于精神药品，易造成滥用，美国FDA已将其从“一般认为安全”药品添加剂中删除。

还有不少药物中添加了丙戊酰脲，其主要作用是镇静、催眠。但由于可能导致患者发生血小板减少性紫癜的严重不良反应而撤市，目前只有日本在继续使用。

除此之外，在日本非处方药不良反应报告中，含丙戊酰脲的非处方解热镇痛中“皮肤和皮下组织疾病”的不良反应报道率明显增高。

“便秘丸”真有效 几粒下去没烦恼？

近年来一款海淘“小粉便秘丸”风靡朋友圈，号称治疗便秘效果神奇无副作用，笔者查询此款药品的主要成分为：比沙可啶。这是一种刺激性轻泻药，主要通过改变肠道黏膜对电解质的转运而发挥作用，常见的不良反应为腹部绞痛、不适。长期服药可能导致低血钾、蛋白丢失性肠病和盐缺乏。

禁忌证包括：阑尾炎、肠梗阻和胃肠炎，有这些疾病的患者请勿服用。另外，孕妇和哺乳期妇女不宜使用。

有和它成分一样的国产药物吗？还真有，比沙可啶肠溶片，但最好在医生或药师指导下服用。

网红眼药水 还你黑白分明的眼睛？

不少宣传有快速消除眼球红血丝的海淘眼药水中添加了盐酸四氢唑啉，它是α2肾上腺素受体激动剂，可收缩眼部局部血管，但作用只是暂时的，易反复、易发生明显反弹。长期使用对一些有心血管系统问题的老年人可能存在较大风险。

若不慎口服，可能引起包括嗜睡、昏迷、呼吸暂停、心动过缓、低血压等全身毒性，因此要放置在儿童接触不到的地方。

由此看来，其实海淘药品并没有什么“神奇”的成分，有些甚至还有更大的不良反应风险。因此，建议尽量不要自行购买服用海淘药品，如果您有相关方面的问题，请到医院就诊；服药后有任何不适，请您暂停使用，如有需要及时就医。（王志桐、郑思骞 北京大学第三医院）