认可中国疫苗，美西方总算走对了一步（观象台）

自9月以来，法国、美国、澳大利亚、英国、加拿大和爱尔兰等西方国家相继扩大其认可的入境旅客须接种的新冠疫苗清单，承认所有世界卫生组织批准的疫苗，其中包括中国的国药和科兴疫苗。这意味着，世界各地的旅客只要在入境前14天接种过国药、科兴疫苗，无需隔离即可直接入境这些国家。

承认中国疫苗，美西方国家总算走对了一步。自中国新冠疫苗面世以来，从造谣抹黑到逐步认可，西方国家对待中国疫苗的态度为何会180度大转变？答案并不难寻：中国疫苗靠实力击碎质疑，靠诚信赢得尊重。西方国家不得不摘掉厚厚的意识形态偏见眼镜。

中国疫苗安全性、有效性究竟如何？国际科学研究和各国临床数据早已给出答案。

在美国，国际医学期刊《美国医学会杂志》发布研究报告显示，中国国药集团下属中国生物两款新冠灭活疫苗两针接种后14天，能产生高滴度抗体，形成有效保护，且全人群中和抗体阳转率达99%以上；在斯里兰卡，斯里贾亚瓦德纳普拉大学发布研究报告显示，95%的人群在接种两剂中国国药疫苗后可产生抗体，国药疫苗对变异毒株德尔塔株非常有效；在智利，中国疫苗预防严重疾病的有效性达到了90.3%；在乌拉圭，18岁到69岁年龄段的人群在接种了中国疫苗之后，死亡率下降了95%以上……

事实胜于雄辩。国际组织和世界多国纷纷为中国疫苗投下信任票：多国政要“带头接种”，各国订单纷至沓来，世卫组织列入紧急使用清单。坚持将疫苗作为全球公共产品，中国重信守诺，言出必行。作为制造业大国，中国的疫苗生产能力不断提升，缓解了全球疫苗供不应求的局面，不断填补“疫苗鸿沟”。截至目前，中国已向120多个国家和国际组织提供超过18亿剂疫苗。全球除中国外，共接种约56亿剂疫苗，中国提供了其中的1/3。

对于中国疫苗安全有效且可及可负担的事实，美西方国家心知肚明，但为何拖到最近才开始给中国疫苗发放“通行证”？现实利益使然：只有给中国疫苗“开绿灯”，才能拯救自家饱受疫情重创的经济。

今年以来，新冠疫苗全球接种不断推进，疫情形势有所缓解，美西方国家相继阶段性重开边境，希望借此重振旅游业和跨境贸易。但疫情威胁并未解除，反弹之势一波接一波，变异毒株不断升级迭代。在此背景下，如何既能降低重开边境的风险又能吸引全球客商入境？如果绕开中国疫苗，美西方国家重开边境的效果一定会大打折扣。

还有谁也无法忽视的中国市场。14亿多人口的庞大市场，4亿多中等收入群体，有全球最大和最有潜力的消费市场……如此规模庞大的中国市场，谁会舍得放弃？正如日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之所说，展望全球市场，未来10到15年，没有一个市场能像中国市场一样吸引人。

更何况，疫情发生后，中国率先控制住疫情、率先复工复产、率先实现经济增长由负转正，成为全球经济复苏难得的一抹亮色。中国坚持迎难而上、稳扎稳打，努力走好控疫情和稳经济的“平衡木”，向全球交出一份优异的成绩单。作为世界经济增长的重要引擎，中国经济稳中向好，对激活全球贸易和各国的供应链产业链意义重大。可以说，承认中国疫苗，就相当于抓住了中国市场，抓住了经济复苏的机会。

当下，全球范围内，疫情仍在肆虐，经济复苏依然脆弱，唯有放下傲慢与偏见，团结合作，才能使世界走出困境、迎来光明。