安盛家庭健康日暨中国城市家庭健康生活力白皮书发布会在沪举行

12月3日，安盛家庭健康日暨中国城市家庭健康生活力白皮书发布会在上海举行。

安盛天平首席执行官朱亚明在活动中表示：“安盛天平一直以‘陪伴者’的角色，深入洞察中国家庭的不同保障需求，整合全球及本土优质医疗资源，推出多元化健康保障产品组合，满足不同家庭成员在人生不同阶段的健康管理保障需求，助力万千家庭自信前行。”

安盛家庭健康日暨2021中国城市家庭健康生活力白皮书发布会（受访者供图）

安盛天平对全国12座一、二线城市家庭健康生活力现状、需求及自信指数展开调研，调研成果《2021中国城市家庭健康生活力白皮书》于安盛家庭健康日当天同步发布。《2021中国城市家庭健康生活力白皮书》归纳了对中国家庭健康管理的四个主要洞察：健康保障日益成为家庭健康管理的重要方式；心理健康重要性被广泛认可，相关消费或将不断提升；数字化医疗成为缓解医疗资源紧张、就医条件限制的主动选择，并需要持续提升服务的便利性与权威性；职场妈妈相对焦虑且缺乏健康自信，更需要完善的健康保障体系，及时的心理疏导及数字化医疗支持。

朱亚明表示：“安盛天平期待与健康保障领域的优质伙伴携手合作，共同为中国家庭打造健康生态圈，通过科学的健康管理和合理的健康保障，陪伴中国家庭的方方面面，满足长远的健康需求，为家庭成员带来自信的基础。”