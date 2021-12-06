全球抗疫须臾不可懈怠

近期，一些国家出现新冠变异病毒奥密克戎毒株，疫情形势陡然吃紧，全球抗疫又一次面临严峻考验。放眼全球，唯有坚持人民健康利益至上理念，动员全社会参与支持，严格执行防控政策措施，方能有效抵御疫情冲击并不断取得抗疫阶段性成果。

第一，以科学态度客观理性看待新变异毒株及其影响。世卫组织疫情简报指出，虽然证据初步表明与奥密克戎毒株相关的新冠肺炎疫情全球风险水平总体非常高，但目前的评估仍有很大不确定性和知识空白点，包括对奥密克戎毒株传播的影响、引发重症的程度，以及对现有的测试、诊断、治疗手段和疫苗有效性的影响等，尚无明确答案。南非科学家指出，该毒株并未导致当地重症率和死亡率增加。南非和世界各地的研究人员正在进行相关研究，以更好地了解奥密克戎的严重程度。

第二，坚持以科学为指导的防控政策措施不动摇对抗疫至关重要。世卫组织专家强调，与其他变异毒株相比，奥密克戎再感染的风险可能会增加，包括德尔塔在内的新冠病毒所有变体都可能导致重症或死亡，特别是对于最脆弱的人群，因此，预防始终是关键。抗疫实践证明，各国实施的公共卫生和社会措施以及个人防护措施，有效降低了新冠病毒的传播和感染风险。因此，只要坚持疫情防控工作不松懈，久久为功，就能收获抗疫成果。

第三，放任不管式的“群体免疫”政策措施实不足取。一些国家疫情多次反弹的现实表明，对疫情防控工作绝不能松懈麻痹、轻言放弃或半途而废，盲目自信和不负责任将招致疫情反弹的报复。防控政策措施到底好不好，要让事实和数据说话，要让教训和成果证明。“群体免疫”已被证明未能有效抵御和消除病毒传播。世卫组织和国际医学科学界并没有建议和鼓励实施“群体免疫”政策措施，部分国家过早放松和解除全面管控，也不代表国际社会的主流倾向。对于疫情走向及前景，世卫组织以及国际医学科学界的主流态度一直是谨慎乐观的，认为疫情或将持续较长一段时期，疫情防控工作依然艰巨，全面战胜疫情任重道远。

在疫情肆虐的欧洲国家，那些以“民主自由人权”为借口的反对防控政策措施的示威抗议请愿，并未形成社会潮流。以瑞士为例，遵守政府防疫政策以及公共和个人卫生措施，已经成为民众生活习惯并产生防疫实效，突出表现为死亡率和重症率大幅下降，以及近期住院率上升未对公共医疗资源形成重大冲击。在奥密克戎毒株来袭之际，11月28日的瑞士全民公投以62%的支持率通过了《新冠疫情管理法》，表明大多数瑞士选民支持政府防疫政策。

第四，中国抗疫经验及成果值得各国借鉴分享。作为疫情一度最为严重的国家，中国经过艰苦努力，取得了举世瞩目的抗疫成果，疫情形势总体趋稳向好。新冠变异病毒奥密克戎毒株出现后，国际舆论更是评论中国“风景独好”。国际社会还评价中国始终是新冠疫苗研发生产供应方面的全球最大贡献者之一，认为中国持续为国际抗疫合作作出重要贡献。上述成果是中国坚持积极有效防控政策措施的必然结果。中国共产党和中国政府以高度责任心统领抗疫事业，秉持人民健康利益至上理念，坚持严防严控不动摇不松懈，赢得全社会积极参与和支持，成功击退疫情数次反弹，积累了宝贵经验。中国抗疫经验和模式具有国情特色，其他国家未必能完全照搬照抄，但中国经验体现出的抗疫理念、原则、思路、基本方法及抗疫成果等，对国际社会具有重要借鉴意义。

第五，以深化国际合作推进全球抗疫进步。全球抗疫的关键是团结、团结再团结！世卫组织呼吁各国对奥密克戎毒株保持冷静反应并协调一致应对，包括依据《国际卫生条例》采取合理相称和多层次的国际旅行措施，以减少病毒输入输出风险。刚刚闭幕的世界卫生大会特别会议达成启动一项全球谈判进程的共识，即根据《世卫组织组织法》起草国际公约，以加强全球对大流行病的预防和应对，保护世界免受未来传染病危机的影响。该共识具有历史意义，对加强旨在保护和增进全球健康福祉的全球卫生架构至关重要。

疫情暴发以来，国际上出现了溯源政治化和污名化、对别国抗疫政策措施妄加批评指责甚至污蔑、疫苗获取分配不平等、各国公共卫生和社会措施缺乏国际协调等不正确不公正现象。这些现象阻碍了全球抗疫进步，造成了全球抗疫不平等，加剧了地缘政治紧张，还将损害全球卫生健康大局。对这些逆流，国际社会应保持警惕并坚决反对，以确保国际抗疫合作处于正确方向。

“借问瘟君欲何往，纸船明烛照天烧”。新冠肺炎疫情使人类陷入一个世纪以来最严重的全球卫生危机，各方对疫情的严重性和长远影响须有清醒认识，要有与包括新冠病毒在内的现有和将来可能出现的各种病毒做长期斗争的思想准备。同时，还要相信科学，树立最终战胜疫情的信心。(杨海泉)