中国新冠抗体新药JS016安全有效性获世界性认可

本报北京12月4日电 记者齐芳日前从中国科学院微生物研究所获悉，一款具有我国自主知识产权的新冠肺炎治疗性抗体新药JS016已完成国际多中心Ⅱ期临床试验，正在积极推进Ⅲ期临床试验。

此药物的主要研发人、中国科学院微生物研究所研究员严景华介绍，JS016是该所与上海君实生物联合开发的一款注射用药，通用名为“埃特司韦单抗”。

严景华介绍，这一单抗体药物来源于新冠康复病人的记忆性B细胞，“这种记忆性B细胞能够产生新冠病毒抗体。我们用单细胞测序的方法获得这种抗体基因，然后进行体外克隆和细胞表达、纯化，再回输到病人体内去，从而起到治疗作用”。

“病毒要侵入细胞需要其表面的一个蛋白与人体细胞上的蛋白相互作用。如果我们把这个过程比作‘开门而入’，那么这两个互相作用的蛋白就是钥匙和锁。”严景华解释，“而抗体可以阻断这个相互作用，就好像把钥匙蒙住了，病毒就无法再侵入细胞了。”

JS016也获得了世界性关注。君实生物与礼来公司合作，授权其在大中华区外的市场进行商业化开发。礼来公司将JS016抗体与其自有的另一株单抗联合进行了多个Ⅲ期临床试验，结果显示，对轻到中度伴有转重症高危风险的新冠肺炎病人而言，联合疗法能显著降低其住院和全因死亡事件的发生风险(70%~84%)，对死亡病例的保护达100%。该联合疗法获得了美国、欧盟、印度、巴西等15个国家和地区的紧急使用授权，是目前三个在国际上使用的新冠抗体疗法之一。近期美国FDA又扩大了该组合抗体的使用范围，批准了其用于新冠暴露后紧急预防，美国政府已多次采购超过90万剂，欧盟则采购22万剂用于新冠暴露后预防及轻症与普通病人的治疗。目前已经有50多万人接受了JS016的联合疗法，根据Our World in Data统计，目前新冠肺炎病死率为2.01%，50万剂药物的使用可能避免了近1万人的死亡。

严景华说：“目前，全球新冠药物研发取得了诸多重要进展，多个靶点的联合用药将是未来治疗新冠病毒感染者的一种选择，直至我们最终战胜这个病毒。”