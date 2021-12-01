国际艾滋病日：还在谈“艾”色变？这些科普知识了解一下！

人民网北京12月1日电 （记者乔业琼）12月1日是第34个“世界艾滋病日”，今年的宣传主题是“生命至上 终结艾滋 健康平等”。艾滋病主要通过哪些途径传播？日常生活接触是否会感染艾滋病？北京佑安医院感染与免疫医学科主任医师汪雯为广大网友介绍相关知识。

汪雯介绍，艾滋病是由感染人类免疫缺陷病毒（HIV）引起。HIV是一种细小的球形病毒，当它进入人体后主要破坏免疫系统的CD4 +T淋巴细胞，导致全身免疫力降低甚至崩溃，最后引起严重的并发症甚至死亡。

汪雯表示，艾滋病的传播主要有三个途径，第一是血液传播，第二是性传播，第三是母婴垂直传播。

“不安全性行为是导致艾滋病性传播的主要原因，艾滋病感染风险较大的不安全性行为包括无保护措施的男性同性性行为、非固定性伴侣性行为和有偿性行为等。”汪雯表示。

汪雯强调，吸食毒品会使人严重丧失判断力，更容易发生不安全性行为。要提高对新型毒品的辨识能力，毒品可能化身为“奶茶”“可乐”“糖豆豆”，要增强对毒品的警惕性，远离毒品，保持身心健康。

日常生活中一般性接触是否会传染艾滋病？对此，汪雯表示，艾滋病病毒主要存在于艾滋病患者和HIV感染者的血液、精液、阴道分泌物和乳汁中。因此，当它离开人体活细胞环境后会迅速失去活性和传染性，所以日常生活接触不会感染艾滋病，如握手、拥抱、礼节性接吻，以及咳嗽、打喷嚏、共用餐具、浴室、马桶、游泳池、衣被、床单等都不会感染。此外，触摸艾滋病患者接触过的钱币、办公用品及共同乘坐公共交通工具等也不会感染艾滋病病毒。

最后，汪雯表示，对于广大青年学生来说，应学习和掌握性健康知识，了解发生不安全性行为可能面临的艾滋病感染风险，这是避免艾滋病感染的关键。

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