满洲里青年志愿者坚守防疫一线

内蒙古新冠肺炎疫情再起，呼伦贝尔满洲里市成为本轮疫情的“风暴眼”，距离内蒙古上一轮本土确诊病例清零仅仅过去两天。家住满洲里市尚都国际的王力丰本以为今年11月就这样过去了，“但是最后几天疫情还是来了，我们没能躲过去。”王力丰感觉一夜之间大家的生活停摆了，大街上看不到人流、车流，店铺关门、道路封门、小区管控。

11月27日，满洲里市在“应检尽检”人员核酸检测过程中，主动筛查出3例阳性人员。随后，确诊病例数量不断增加，截至11月30日14时，满洲里市累计报告确诊病例73例，波及2省（区）3市，内蒙古通辽市科尔沁区、内蒙古呼伦贝尔新巴尔虎右旗、黑龙江省齐齐哈尔讷河市出现关联病例。

看到团满洲里市委发出的志愿者招募令，今年31岁的王力丰立即报名加入防疫一线。作为一名资深志愿者，她曾多次参与疫情防控工作。疫情发生当天，王力丰被分配到满洲里市东山街道东兴文体馆，也是新冠肺炎疫情高风险地区，协助医务人员完成第一轮全员核酸检测。她回忆，当天东兴文体馆分设8个采样点，核酸检测工作从15时持续到23时。

“您好出示一下身份证”“和您核对下家庭住址”“告诉医护人员您是这组最后一个”，从27日第一轮核酸检测，到30日第三轮核酸检测，王力丰重复了上万遍同样的话，做了上万次相同的动作。

连日来下了几场雪，满洲里市的最低温度已降至零下20摄氏度。家住满城新世界B区的宋萌，顶着寒风搬运着蔬菜、肉类等食品，她介绍说，现在小区实行封闭管理，居民在线上采购，再由专人专车送到小区外，“我们再给配送上门。”

疫情发生后，满洲里市将满城新世界B区、府欣小区A区以及确诊病例工作的伊利托货场、铁路装卸一车间划定为封控区域，封控小区实行24小时封闭管理，确保小区内人员足不出户。

1990年出生的宋萌是两个孩子的母亲，小的孩子只有3岁。看着哥哥当了志愿者，宋萌也想报名。她的决定得到了全家人的支持，“我老公让我放心去，他和婆婆来照顾孩子。”为了自身和家人的安全，宋萌认真学习防护知识，每天22时工作结束后她都仔细消杀，把外套、外裤脱在门口放在筐里消毒。

戴着口罩、帽子，头发结成了“冰条”，宋萌的睫毛上挂满了冰霜，她说最冷的还是手，“现在手机都是触屏，帮助居民扫码登记的时候，就要把手套摘了，手冻得通红。”宋萌说，也有居民送来暖宝宝，“我们特别感动，贴在身上暖和多了。”

“志愿者直接由各街道办事处及社区统一安排，参与核酸检测、防疫物资搬运、排查登记、值班值守、防疫宣传等工作。”团满洲里市委书记兰凌翔向记者介绍，截至11月30日，满洲里市共招募青年志愿者161人，投入疫情防控志愿服务工作122人。

这并不是满洲里第一次与新冠病毒正面相遇。2020年11月21日，满洲里一名环卫工人与妻子在住院前的例行检查中被检出新冠病毒核酸阳性。此后，感染人数不断上升，最终满洲里累计报告确诊病例28例，直到2020年12月25日，当地本土确诊病例清零。

然而今年的疫情来势汹汹，确诊病例数量迅速攀升，不到3天时间，满洲里市确诊病例就超过了去年累计的28例。内蒙古满洲里市新冠肺炎疫情防控指挥部在11月30日的新闻发布会上介绍，内蒙古满洲里本次疫情涉及的前3名病例的病毒全基因组序列与国内此前疫情的同源性低，提示本次疫情是由一起新的境外输入源头引起，初步分析本次满洲里疫情为境外入境货物携带病毒，通过“人传人、物传人”方式导致疫情传播扩散。

去年和今年的两轮疫情也给王力丰带来了不同感受，“这轮疫情扩散得很快，感觉病毒无处不在。”王力丰说，满洲里积累了较为丰富的疫情防控经验，“也担心，但真的不害怕，我相信疫情会很快过去。”第一次当疫情防控志愿者的宋萌说，去年在家里天天盯着新闻，特别慌张。今年当了志愿者，“我看着那么多医护人员、社区工作者，特别安心。”