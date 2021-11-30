国家药监局：停止经营班婷复颜美白祛斑霜、唯尚颜臻颜多效祛痘膏2款化妆品

国家药监局官网截图

人民网北京11月30日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布通告，停止经营班婷复颜美白祛斑霜、唯尚颜臻颜多效祛痘膏2款化妆品。

根据通告，针对化妆品不良反应监测、监督检查发现的问题，国家药监局责成江苏、广东省药监局对标示名称为班婷复颜美白祛斑霜以及标示名称为唯尚颜臻颜多效祛痘膏的化妆品进行了调查。

经查，目前在市场上销售的标示名称为班婷复颜美白祛斑霜的化妆品未经注册或者备案；标示名称为唯尚颜臻颜多效祛痘膏的化妆品，其标签上标示的生产企业广州悠芙莎生物科技有限公司否认生产过该化妆品。

国家药监局表示，为保障公众用妆安全，净化化妆品市场，依据《化妆品监督管理条例》，国家药监局要求各省（区、市）药品监督管理部门责令相关经营企业立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

据了解，国家药监局自2021年10月起，开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动，其中，“清理整治未经注册或未备案的化妆品：未经注册或未备案、冒用他人注册证、已要求停止经营的化妆品”为行动的三大工作重点之一。