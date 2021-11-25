智慧代谢监测平台解开慢病发生密码

近年来，多项研究已表明，能量代谢失衡与糖尿病、肥胖、心血管疾病、癌症等一系列重大慢性非传染性疾病以及老龄化密切相关，加强对机体能量代谢调控机制的基础研究，是应对慢病挑战的关键所在。

日前，拥有10个不同功能智慧代谢舱的上海瑞金医院智慧代谢舱研究中心正式启用全球最大数字化能量代谢监测平台，这也是全球首家智慧代谢监测平台，全球首家环境模拟能量代谢监测平台，全球单体规模最大、最具影响力的智慧代谢舱平台。

可满足各种代谢相关科研需求

据统计，全球现有大约80个研究型代谢舱体供人体代谢研究使用，主要分布在北美洲、欧洲和亚洲。而上海瑞金医院智慧代谢舱研究中心拥有的智慧代谢舱，单体数量全球第一。

与其他代谢舱功能单一、只单向接收受试者的代谢指数不同，瑞金医院智慧代谢舱能接收生理参数、生化指标乃至心理参数，甚至可以通过改变环境因素，施加刺激条件，实现与受试者的双向互动。

据介绍，代谢舱按功能分为标准代谢舱、静息代谢舱、环境模拟代谢舱，用以满足各种科研需求。在标准代谢舱内，受试者可在舱内进餐、睡眠、运动，研究人员以无感方式采集不同外部干预刺激下人体呼出二氧化碳和吸入氧气含量的微弱变化并进而分析测定人体动态代谢率，一般实验时长为24—72小时。

静息代谢舱又称“食物热效应代谢舱”，可快速检测人体微弱代谢率变化，一般实验时长为半小时到2小时。环境模拟代谢舱除了有标准代谢舱全部功能外，还可通过氧气浓度控制装置，精准模拟不同海拔高度的氧分压状态，从而实现机体在纵向空间环境下能量代谢的相关研究。

揭秘人体代谢与慢病的复杂关系

能量代谢通常指在物质代谢过程中所伴随的能量的释放、转移、贮存和利用的过程。近年来，多项研究已表明，能量代谢失衡与糖尿病、肥胖、心血管疾病、癌症等一系列重大慢性非传染性疾病（以下简称慢病）以及老龄化密切相关，加强对机体能量代谢调控机制的基础研究，是应对慢病挑战的关键所在。

瑞金医院副院长陈尔真表示，掌握国人发生糖尿病的规律、危险因素，并提出如何保持正确科学的生活方式，这些研究说来简单，推进却不易。如今有了这个智慧代谢监测平台，将解开更多疾病发生发展的密码，并由此提出更好的干预对策，助力健康中国的建设。

目前，该平台已完成中国人群代谢测量标准1.0版本；建立起早期疾病预警模型，为探索疾病发病机制奠定了基础；通过智慧代谢检测系统，为疾病的精准诊断和个体化治疗提供依据。(王 春)