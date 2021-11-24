人类发育早期阶段可“透视”

科技日报讯 （记者张梦然）据英国《自然》杂志近日发表的一篇胚胎学论文，英国科学家团队对一个处于原肠胚形成阶段的人类胚胎，进行了详细的细胞和分子研究。原肠胚形成是人类发育早期的一个重要事件，这一阶段对人类发育至关重要，但有时很难研究。研究结果带来了对此的独特认知。

原肠胚形成是人类发育早期阶段的一个决定性时刻。这个过程从受精后14天左右开始，持续约一周左右。人们目前对人类原肠胚形成的理解基本局限于实验模型，无法直接对其开展研究，因为这个阶段的人类胚胎很难获得，部分原因是国际指南之前将培养人类胚胎的时限控制在受精后的14天内。

英国牛津大学科学家山卡尔·思林尼瓦斯及其同事，此次分析了一个在自愿终止妊娠后被捐赠用于研究的人类胚胎，该胚胎所处的阶段相当于受精后的第16至19天。作者对胚胎中的细胞类型和这些细胞表达的基因进行了详细的描述，并与实验模型进行了对比。研究团队检测到原始生殖细胞（成为卵子或精子细胞的干细胞）和红细胞等等。他们还发现，神经系统的细胞特化在这个发育阶段尚未开始。

虽然此次只研究了一个胚胎，但研究结果为其他模型系统的实验解读提供了新的背景。研究人员总结指出，这些数据还为人类原肠胚形成这一此前未经探索的人类胚胎发育基本阶段提供了独特认知。