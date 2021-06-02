气变造成的高温影响人类健康

英国《自然·气候变化》杂志5月31日发表了一篇气候学研究报告，评估了人为因素气候变化造成的高温与人类健康的关系。报告指出，全球37%与高温有关的人类死亡可归因于气候变化。这些发现表明，为减少气候变化对公众健康的影响，实施更积极的缓和与适应策略已迫在眉睫。

在过去两个世纪里，因人为原因导致的气候变化造成全球气温平均上升了约1℃，有些地区变暖程度比其他地区更严重。升高的温度（以及热浪来袭的频率和严重程度上升）对人类健康造成了不良影响。

此次，瑞士伯尔尼大学研究人员阿纳·维西多-卡布里拉、安东尼奥·卡斯普里尼及其同事，使用43个国家732个地点的数据，调查了人在过去30年间（1991年至2018年），因气候变化造成的高温对人类健康的最坏影响。他们的流行病学方法和气候模型表明，平均而言，全球37%的高温相关死亡可归因于人为变暖。

研究团队还发现，自从前工业化时期以来，每个有人居住的大陆都可发现气候变化导致的死亡率上升。研究同时显示，在南欧、南亚和西亚的较温暖国家，气候变化造成了更高比例的死亡。

但研究人员也指出，该研究没有包括一些重要区域的数据，如非洲和南亚部分地区，还有一些国家仅少数城市有数据。鉴于此，在报告相关新闻与观点文章中，科学家丹·米特谢尔表示还需了解区域差异，因为那些人口增长极高的地区的数据亦至关重要。（张梦然）