昌平所辖管控区域正式清零

本报讯（记者 李泽伟）11月22日，昌平区天通苑北街道天通北苑二区完成第八轮核酸检测，累计采样114261人，结果均为阴性。随着全员核酸、环境采样全部阴性的结果出炉，经专家组综合评估研判，昨日6时，伴随着管控大门的打开，昌平区最后一个管控区——天通苑北街道天通北苑二区全部解封，昌平区所辖管控区域正式清零。此外，朝阳区来广营地区清苑路第五社区华贸城7号院6号楼，也于昨晚正式解除管控。

“经过21天的共同努力和坚守，2021年11月23日6时起，天通北苑二区10至14号楼、32至37号楼解除管控恢复常态，在此向支持配合、奉献付出的您和您的家人表示由衷的感谢!”11月23日一早，天通苑北街道天通北苑第二东社区党委书记张莹莹现场宣读了《致天通北苑二区10至14号楼、32至37号楼居民朋友的一封信》，宣布满21天的管控措施结束，小区居民回归正常生活。

据介绍，在此次疫情防控阻击战中，昌平区积极开展快流调、快管控、快检测，抢时间、抢进度、抢在病毒前头，紧盯重点人群、重点区域、重点环节，开展流调溯源、核酸检测、敲门行动、封控人员管理服务、保供稳价等工作，全力推进各项防控措施提质提速，把每项工作、每个环节做实做细做到位，以最快速度阻断病毒传播链条，把扩散风险降到最低。

解封不等于解防，昌平区将继续强化社会面防控，严格公共场所管理、特殊机构管理，进一步强化升级药店疫情防控工作，落实疫情常态化防控措施，按照“四早”要求，严格落实“四方责任”，增强防控意识，严格防控措施。同时，推进新冠病毒疫苗加强免疫接种工作，全力推进商超、物流等重点人员接种加强针，有序启动3-11岁人员疫苗接种工作，全区党员干部带头接种加强针，针对重点区域和重点行业人群开展接种工作，尽快筑牢免疫屏障。

11月23日，华贸城7号院6号楼583户管控居民，迎来了第四次也是最后一次核酸检测，结果均为阴性。根据国家和北京市有关规定，经疾控部门研判，来广营地区清苑路第五社区华贸城7号院6号楼于11月23日晚上正式解除管控。伴随着礼炮声和阵阵欢呼声，小区的大门缓缓打开，门外的隔离线被剪断，因隔离管控而临时搭建的快递架也被陆续拆除，被管控了14天的华贸城7号院6号楼，终于迎来了这一激动的时刻。

四次核酸检测顺利完成，先后累计检测近4000余人次；由社工、物业、志愿者组成的136人的清五战“疫”先锋队，不分昼夜、不惧严寒，为居民分发快递、运送物资近11000余件；有60余家单位及个人提供慰问品，收到的捐赠物资多达200余箱……据介绍，下一步，来广营地区将继续严格落实市、区防疫政策要求，进一步压紧压实“四方责任”，坚决落实防疫“四件套”，重点加强解除管控后的小区出入人员管理，把好疫情防控入口关，织密织牢疫情防控安全网。