推动分级诊疗和医联体建设 国家卫健委发文推广三明经验

新华社北京11月22日电（徐鹏航）国家卫生健康委办公厅近日印发《关于推广三明市分级诊疗和医疗联合体建设经验的通知》。通知总结了三明市分级诊疗和医联体建设的主要经验，并提出了推广三明经验的八项重点任务。

八项重点任务以构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗格局为目标，包括：以人民健康为中心加强统筹规划；推动省域优质医疗资源下沉；规范医联体建设和管理，推进远程医疗服务；加快推进医保支付方式改革；加强慢性病患者规范化诊疗和管理，畅通医联体内慢性病患者双向转诊渠道；医防协同提高公共卫生服务能力；进一步推进医联体内公立医院薪酬制度改革；发挥绩效考核“指挥棒”作用。

2016年以来，三明市作为首批分级诊疗试点城市和医联体建设试点城市，围绕分级诊疗制度建设重点工作和试点工作方案积极探索，以组建紧密型医联体为载体，推进医保支付方式改革，着力构建分级诊疗格局。

此外，通知对三明市分级诊疗和医联体建设的主要经验进行了总结，包括完善补偿机制，实行医保基金“总额付费、超支不补、结余留用”制度；推动医联体内部医学人才、医疗资源、疾病病种“三下沉”；依托县域医疗卫生服务技术平台，开展医联体内远程医疗服务；注重发挥中医药作用，做强县级中医服务网络，实现基层中医馆全覆盖等。