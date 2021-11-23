精心做好医疗保障和疫情防控工作 确保举办健康安全北京冬奥会

新华社北京11月22日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰22日到河北省张家口市古杨树场馆群、北京大学第三医院崇礼院区、北京市首钢滑雪大跳台调研，考察北京冬奥会医疗保障和疫情防控工作。她强调，要深入贯彻十九届六中全会精神和习近平总书记关于冬奥会筹办的一系列重要指示，按照“简约、安全、精彩”的办赛要求，遵循国际救援规则和医疗保障规律，加强全流程全要素应急培训和演练，提升医疗保障、疫情防控水平，为北京冬奥会安全顺利举办提供有力保障。

在考察场馆医疗点、直升机救援、医疗指挥中心后，孙春兰强调，冰雪项目多是高难度运动，医疗保障是办好赛事的重要环节，现在各赛区配备的医疗设备是一流的，救治力量也要是一流的。要针对各个赛区不同竞赛项目的特点，配强创伤救治等相关科室的专家力量，提高治疗水平。要坚持生命至上，按照“快速、规范、安全”的要求，突出现场救援重点，优化转运流程，以最快速度保证最佳救治时机。要通过测试赛、实战演练等形式，查验急救设备、救治药品、救护车辆、直升机救援等关键设施的准备和运行情况，进一步完善赛场救援、定点医院收治、心理疏导等医疗保障体系。要组建雪上项目国际联合雪道医疗救援队，选拔业务精、外语好的医护人员担负医疗保障任务，加强雪上救援技能和滑雪技能培训，提高现场应急救援水平。

孙春兰指出，当前北京冬奥会系列测试赛正在陆续开展，国际疫情仍然严峻复杂，疫情防控丝毫不能麻痹。要认真落实分区分级闭环管理，空间分区、人员分类、互不交叉，“一馆一策”、“一项目一方案”，做到精准有效防控。对境外涉冬奥人员从入境点、入境转运、居住地、赛场等全流程闭环，环内人员执行同等的管理政策，环内环外严格区分开，最大限度降低疫情风险。要加强比赛场馆、运动员居住地、定点收治医院的疫情防控，定期开展预防性消毒和核酸检测。要完善防控导则并加强宣传解读，突出重点、简洁明了、便于执行。

《 人民日报 》（ 2021年11月23日 04 版）