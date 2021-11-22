北京发布致老年朋友一封信：做好防控表率 尽快尽早接种新冠疫苗

人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）据北京市卫健委官网消息，北京市老龄工作委员会办公室、北京市卫生健康委员会、北京市老龄协会21日联合发布《致全市老年朋友一封信》，其中提到，老年朋友们要加强学习，提高防控意识；积极行动，做好防控表率；尽快尽早，接种新冠疫苗；科学就医，避免交叉感染。

信中还提到，老年朋友要积极主动学习疫情防控知识，掌握疫情防控相关要求，提高疫情防控意识。定期开窗通风，合理适度的身体锻炼。同时，按照疫情防控要求，养成良好的卫生习惯，正确佩戴口罩，主动扫码登记，避免到人员密集的商场、车站、公共浴室、棋牌室、麻将馆等公共场所，如果近期去过疫区，或与新冠患者、疑似感染者有过接触，要主动向社区（村）报告，配合做好防疫调查工作，做家庭和社会的表率。

研究数据显示，接种新冠疫苗，老年人死亡率、80岁及以上老人的住院率均有大幅度降低。临床试验证明，我国新冠疫苗安全有效，能对老年人产生良好的保护作用，老年人接种疫苗获益更大。60岁及以上人老年人因为基础疾病较多，感染新冠病毒后，重症率和死亡率远高于年轻人。北京市各疫苗接种点为老年人开设“老年人绿色通道”等便捷措施，请接种时携带好身份证件，向医生主动说明健康状况和近期服用的药物信息，并根据防控要求，做好个人防护。

另外，慢性病患者尽量减少去医院次数，病情稳定时不去或少去医院，病情有变化时，优先选择与家庭医生或与原就诊医生联系，可采取远程和线上医疗咨询。必须去医院时，减少陪同人员就诊，尽量避免乘坐公共交通工具，建议乘坐私家车和出租车前往。全程正确佩戴口罩，检查和取药时保持前后1米线距离，就医后尽量减少外出活动，避免接触其他人员，做好自我观察。