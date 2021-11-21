持续巩固落实现有防控政策 守好外防输入第一道防线

近期全球新冠肺炎新增确诊病例连续五周反弹，我国外防输入压力持续增大。11月20日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行，介绍进一步做好冬春季疫情防控有关情况。

就近期疫情防控形势和医疗救治相关情况以及社区、校园和市场等重点场所的疫情防控工作等社会关切，教育部、国家卫生健康委、国家市场监督管理总局相关司局负责人作出回应。

全国本轮疫情整体上进入扫尾阶段

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至目前，本轮本土疫情波及的省份中，有8个省份连续14天以上无新增本土确诊病例。额济纳、黑河、大连等边境口岸城市疫情得到快速有效处置。多个省份在一个潜伏期左右控制住疫情。全国本轮疫情整体上进入扫尾阶段。

米锋强调，近期全球新冠肺炎新增确诊病例连续五周反弹，我国外防输入压力持续增大。要继续巩固落实现有防控政策，加强口岸地区防控能力建设，守好外防输入第一道防线，落实“四早”要求，坚决做到发现一起、扑灭一起，最大限度减少对群众生产生活的影响。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有指出，总体看，在疫情防控工作中，各地区各部门坚决贯彻党中央、国务院决策部署，第一时间启动应急指挥系统，迅速动员部署，全面落实各项防控措施，各省份的疫情基本都在一个潜伏期左右得到有效控制。但我们还不能松懈麻痹，各地仍然要绷紧疫情防控这根弦。国家卫生健康委将密切关注各地疫情发展形势，全力做好常态化疫情防控和应急处置工作。

高疫苗接种率使疫情在较短时间内得到控制

本轮疫情防控中，额济纳、黑河、大连等城市的疫情得到了快速有效的处置，积累了疫情防控新经验。

“这次疫情能在较短时间内得到控制，得益于我国较高的新冠疫苗接种率。”吴良有介绍，截至11月19日，我国疫苗接种已经覆盖12.25亿人，完成全程接种10.76亿人，人群覆盖率分别达到了86.9%和76.3%，加强免疫接种6573万人，这对阻断新冠病毒传播、防止重症发生等起到了重要作用。

“在疫情防控方面，我们借鉴上海等多地疫情处置经验，在抓早抓小、快速控制疫情等方面采取有力措施。”吴良有说，一是强化疫情监测和信息报告，实行“逢阳必报、逢阳即报、接报即查”；二是采取更加科学精准的防控措施，抓住24小时黄金时间，迅速判定、排查和管控密切接触者、次密切接触者和其他风险人员，有效防范疫情外溢扩散；三是深入细致开展疫情溯源和传播链调查分析工作，切断病毒传播链条；四是强化“外防输入”各项措施，降低境外疫情输入风险；五是及时、主动、全面发布疫情相关信息，发挥群防群控优势，引导广大群众加强防护意识，有效降低疫情隐匿传播风险。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红指出，本轮疫情防控中，医疗救治和核酸检测方面也有一些较好的经验和做法。医疗救治方面，集中专家、集中资源、集中患者、集中救治是一个重要经验。而核酸检测在落实“四早”、及早了解感染范围、及早防控疫情中发挥着非常重要的作用。

国家卫生健康委基层司副司长、一级巡视员诸宏明表示，在额济纳、黑河和大连的疫情防控中，社区防控发挥了积极作用。“从这几轮疫情处置经验来看，加强社区防控工作，把社区这道防线守住，能够有效切断疫情扩散和蔓延。做好社区防控工作要把联防联控、群防群控工作要求落实到位，落细落小。”

采取措施优化师生进出校园管理

针对有学生在网络上反映因为疫情学校进行封校管理等情况，教育部防控办主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰回应称，当出现疫情时，校园实行封闭式管理，针对疫情发展的不同阶段实行相应的校门进出管控。

“网上也有很多人提到，对校门管控，进出标准不一样。这个‘不一样’，首先有客观原因，后勤职工或者物流必须进入校园，在严格采取消杀措施和防控安排之后是可以的。其他师生员工则应严格按照封闭管理要求。”王登峰说。

“随着疫情好转，校门的管理也并不是‘只许进、不许出’，进出都要按照规定程序进行申报，分类管理，这要根据学校的情况和当地疫情防控的要求。”王登峰表示，一个总原则是大家一视同仁，但是不同人群可能进出校门的必要性和紧迫性是不一样的，从学校来讲，要实行严格的分类管理。所有这些措施都是为了有效地防控疫情在校内的传播，以及当出现疫情的时候，不要向社会面扩散。

王登峰表示，在做好校门管理的同时，不管是“只许进、不许出”，还是“有序进出”，都可能会对学习和生活带来一定影响。学校在做好管理的同时，一定要做好后勤服务保障，同时还要做好心理辅导，让所有师生员工严格落实防控措施的同时，也能够心情舒畅。

强化进口冷链食品市场监管

国家市场监督管理总局食品经营监管司副司长刘洪彬介绍，经过不断实践探索和研究完善，市场监管部门已逐步形成一整套进口冷链食品风险管控措施。

刘洪彬表示，为提高进口冷链食品追溯效率，市场监管总局组织研发“进口冷链食品追溯管理平台”，着力提升涉疫食品排查管控精准度和时效性。目前，31个省份已全部建成省级进口冷链食品追溯管理平台，并实现与国家级进口冷链食品追溯管理平台的数据对接和共享，强化了跨部门跨地区追溯管理协同联动。

“从前期工作看，目前对进口冷链食品采取的各项风险防控措施是行之有效的。”刘洪彬说，下一步市场监管总局将加大落实工作力度，督促指导各地市场监管部门严而又严、实而又实地做好进口冷链食品疫情“物防”工作，切实提高进口冷链食品市场监管和涉疫食品排查管控工作执行力和精准度，全力守住新冠病毒通过进口冷链食品输入的市场监管防线。