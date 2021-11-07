本轮疫情由多个不关联境外输入源头引起

黑龙江省委省政府为黑河居民准备的8万件生活包已陆续抵达黑河，生活包内含果蔬、粮油等生活物资

打赢疫情防控阻击战

11月6日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍进一步做好外防输入有关情况。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在发布会上表示，截至11月5日24时，全国累计报告感染者918例，波及20省44市。病毒基因测序和流调溯源结果显示，本轮疫情由多个不关联的境外输入源头引起。

我国外防输入压力持续加大

在昨天的发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋表示，10月中旬以来，全球新增确诊病例数连续4周反弹，我国外防输入压力持续加大。

当前，我国多地报告输入性本土疫情，涉及多个口岸，发现多条传播链条。截至11月5日24时，疫情波及20个省份，叠加冬春季季节因素，防控形势严峻复杂。

米锋强调，要坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，做到科学、精准防控，发现一起扑灭一起，尽快遏制疫情传播。要坚决严防境外输入，人、物、环境同防，严格口岸闭环管理，做好风险人群定期检测和个人防护。要强化内防反弹，压实“四方责任”，落实“四早”要求，加强社区疫情防控，严格分级分类管理。要继续推进疫苗接种工作。

将继续坚持严格的疫情防控措施

针对有外媒提问疫情“零容忍”政策会否影响经济社会发展等问题，吴良有回应称，一年多来，我国始终坚持将人民至上、生命至上作为疫情防控工作的根本出发点和落脚点，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，建立了常态化精准防控和局部疫情应急处置相结合的工作机制。

根据流调溯源的结果，武汉疫情以来，国内发生了30余起本土的聚集性疫情，均是由境外输入引起的。中国做到了及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。发现一起疫情就彻底扑灭一起疫情，确保完全阻断疫情传播，确保国内的疫情形势保持总体的平稳。

实践证明，我国“外防输入、内防反弹”的总体防控策略和一系列的防控政策措施是符合国情和疫情防控的科学规律的，很好地统筹了疫情防控和经济社会发展。

吴良有表示，当前，全球的疫情特别是我国周边国家的疫情波折反复、居高不下，今冬明春疫情防控形势复杂严峻，我国将继续坚持严格的疫情防控措施，筑牢“外防输入、内防反弹”的坚实屏障，巩固来之不易的防控成果。

在昨日的发布会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，今年以来，全国移民管理系统共侦办妨害国（边）境管理犯罪的刑事案件14973起，抓获犯罪嫌疑人35777人，查获偷渡人员36921人。在严打严控下，非法出入境活动明显减少，出入境管理环境有效净化，外防输入防线更加严密。

北京等地社区传播已经得到基本控制

吴良有介绍，目前，陕西、湖北、湖南等省已经连续12天以上无新增病例，疫情在较短时间内得到了迅速有效控制。浙江、江苏近日出现零星病例，但没有出现社区传播的迹象。内蒙古、北京、贵州、山东等省区防控效果正在逐步显现，社区传播已经得到基本控制。甘肃、青海、宁夏、云南德宏等地疫情低水平波动，不排除社区续发的风险，但疫情外溢的风险较低。黑龙江、河北、河南、江西、四川、重庆、辽宁大连等地疫情仍在发展中，需要密切关注疫情的走向。总体上，本次疫情呈现传播链条多、传播速度快、传播范围广的特点，“外防输入、内防反弹”的防控形势依然严峻复杂。

吴良有表示，国家卫生健康委将密切关注相关进展情况，会同有关部门指导各地落实联防联控机制部署，持续加强疫情监测，加强病例和管控人员的流行病学调查。严格落实风险地区、风险人员的管控措施，加强医疗机构和集中隔离点的管理，严防次生疫情风险，推动各项措施及时落实到位，尽快有效控制疫情。文/本报记者 熊颖琪 统筹/徐锋