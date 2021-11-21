全国累计报告接种新冠疫苗超二十四亿剂次（国务院联防联控机制发布会）

本报北京11月20日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制20日召开新闻发布会，介绍进一步做好冬春季疫情防控工作有关情况，并答记者问。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至目前，本轮本土疫情波及的省份中，有8个省份连续14天以上无新增本土确诊病例。额济纳旗、黑河、大连等边境口岸城市疫情得到快速有效处置，多个省份在一个潜伏期左右控制住疫情，全国本轮疫情整体进入扫尾阶段。

截至11月19日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗242290.8万剂次。完成全程接种的人数为107630.8万人。米锋表示，近期全球新冠肺炎新增确诊病例连续五周反弹，我国外防输入压力持续增大。要继续巩固落实现有防控政策，加强口岸地区防控能力建设，守好外防输入第一道防线，落实“四早”要求，坚决做到发现一起、扑灭一起，最大限度减少对群众生产生活的影响。

国家卫健委疾控局副局长吴良有说，这次疫情中，我们借鉴上海等多地疫情处置经验，在抓早抓小、快速控制疫情等方面采取了有力措施。一是强化了疫情监测和信息报告，实行“逢阳必报、逢阳即报、接报即查”。二是采取了更为科学精准的防控措施，迅速判定、排查和管控密切接触者、次密切接触者和其他风险人员。三是深入细致开展疫情溯源和传播链调查分析工作，及时发现疫情输入源头和病例感染来源。四是强化“外防输入”各项措施，系统排查陆地、港口和航空口岸的风险隐患。五是及时、主动、全面发布疫情相关信息，发挥群防群控的优势，引导广大群众加强防护意识。

“截至11月19日，我国疫苗接种已经覆盖12.25亿人，完成全程接种10.76亿人，人群覆盖率分别达到了86.9%和76.3%，加强免疫接种6573万人，为阻断新冠病毒传播、防止重症的发生等起到重要作用。”吴良有说。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，在医疗救治和核酸检测方面，这一轮疫情中有很多较好的经验和做法。在医疗救治中，第一时间选派高水平的国家级医疗专家，把病人集中到综合能力强的医院进行救治。在核酸检测上，发挥国家和省内力量，在最短时间内提高核酸检测能力，实现核酸检测任务的高效完成，为疫情防控工作提供重要支撑。

“比如额济纳旗是西北部的陆路口岸，当地医疗资源比较匮乏，我们第一时间调集国家级专家组前往，经过评估，决定将患者集中到呼和浩特市的一个综合能力强的医院进行救治，共分6批转运了164名感染者。截至目前，其中161名患者已治愈出院，取得了非常好的效果。”郭燕红说。

国家卫健委基层司副司长、一级巡视员诸宏明说，在额济纳旗、黑河和大连的疫情防控中，社区防控发挥了积极作用。在信息核查和反馈、风险人员管控、封闭封控小区的管理上，要做到快。信息要核实核准，把各项社区防控举措落实到人、落实到位。健康监测不能仅仅局限于一个发热症状，要把有关健康监测工作做细。

市场监管总局食品经营监管司副司长刘洪彬介绍，市场监管部门采取多种有效措施，严密防范新冠病毒通过进口冷链食品输入风险。经不断实践探索和研究完善，已逐步形成一整套进口冷链食品风险管控措施。包括对无检验检疫合格证明、无核酸检测证明、无消毒证明、无追溯信息的进口冷链食品，一律不予生产加工和上市销售；及时有效开展涉疫食品排查，推动构建和应用覆盖全国的进口冷链食品追溯系统等。

吴良有表示，下一步将全面深入系统总结本次疫情的经验教训，突出精准防控、坚持抓早抓小，进一步在推动防控措施落实上下功夫，持续推进疫苗接种工作，全力以赴做好冬春季和即将来临的元旦、春节疫情防控工作。

《 人民日报 》（ 2021年11月21日 02 版）