智能化为引擎 专家热议持续打造医疗高质量发展新动能

近日，在2021年第四届中国国际进口博览会期间，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真、上海市浦东新区人民医院院长孙万驹就“智能设备与中国医疗高质量发展”话题，进行交流分享。

上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真（受访者供图）

“推动医院高质量发展，关键在于以患者为中心，提供更高品质、更安全有效、更具经济效益的医疗服务。而要达到这些目标，离不开科技的发展，尤其是能帮助解决临床痛点和难点的智能医疗设备的应用。”陈尔真表示。

陈尔真表示，骨科手术机器人，就是现在越来越多的手术器械智能化发展的代表。智能手术机器人等先进医疗设备的应用，将助力医院提高优势医疗资源的可及性，更好地解决老百姓多样化的医疗需求，在造福患者的同时，也助力“健康中国2030”建设。

孙万驹认为，人工智能医疗器械尤其是手术机器人的出现，可以更好地诠释临床医生在医疗服务“工匠精神”与“精益求精”的内涵，助力手术更加高效安全，保障临床医生与患者的实际获得感，且因诊疗质量的提升实现医疗资源效益的精细化管理。

上海市浦东新区人民医院院长孙万驹（受访者供图）

孙万驹补充：“高精尖智能设备在区域医疗资源提供不足的情况下，可以在某些领域帮助我们更快地缩短医生的培养时间，弥补医生资源的短缺，从而推动智慧医院转型发展、优化医疗资源扩容，实现高质量发展目标。”他认为，《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025）》释放了积极的信号，鼓励加快应用人工智能辅助诊断和治疗系统等软硬件，提高医疗服务的智慧化、个性化水平，优化优势医疗资源，增强医疗服务区域均衡性。

对于未来，孙万驹表示：“智能医疗设备的出现，让我们看到了创新力与生产力才是医疗事业发展过程中真正意义上的推进者、先驱者。未来，智能医疗设备将不仅是高质量医疗服务的提供者，更将是高质量医疗服务的解决目标。”

陈尔真强调，未来还需技术使用者的更多探索。脊柱智能导航机器人研发企业为医生及专家团队提供的规范化、智能化术式培训，不仅是帮助操作者更快掌握新技术、推动智能医疗设备普及、提升临床效率的重要一环，更是提升科研议题探研能力、促进高质量发展的持续动能。