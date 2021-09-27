陈尔真：“以匠心诠释医者初心 以恒心守护人民健康”

“做医生首先要考虑患者的利益，敬佑生命，一切为患者着想。”近日，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真做客人民网·人民健康《院长谈》节目，围绕“守护人民健康，践行医者初心”话题进行了分享。

9月28日14:00-15:00，《院长谈》专栏将邀请上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真做客演播室，就“以匠心诠释医者初心 以恒心守护人民健康”话题与网友在线交流。

嘉宾介绍

陈尔真，博士生导师，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长。担任中华医学会重症医学分会和灾害医学分会委员，卫生部重症医学医疗质量控制中心专家委员会委员，上海市医学会创伤医学分会副主任委员、上海市医学会重症医学分会副主任委员。上海市第三批援鄂医疗队队长。从非典疫情、汶川地震到新冠疫情，先后20多次参与国家重大救援任务。《中国急救医学》杂志和《内科学理论与实践》杂志编委。先后在国内外专业核心期刊上发表论著110余篇，参与《现代急诊内科学》等9本专著的编写，参加国家自然科学基金、上海市科委和卫生局课题等十余项的研究。

从事危重病急救医学临床二十余年，在严重创伤、重症急性胰腺炎、严重感染、多脏器功能障碍综合征等危重症的救治和危重患者器官功能监测和维护及临床营养支持治疗方面有着较深的造诣。

如何收看直播：

一、下载人民好医生客户端。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载后提问，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”，即可下载。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”。