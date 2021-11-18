首都功能核心区酒店非必要不承办会议

从昨日零时起，关于从严从紧做好进出京管理的三条措施正式实施，人员进（返）京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码。民航、铁路、公路将加强远端登机登车和进京检查站查验。昨日，北京市第262场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。发布会上，北京市公安局、市文旅局、市药监局、北京市重点站区管委会4个部门发布相关信息、回应市民关切。

病例所在街道人员原则上不允许出京

昨日零时起，本市关于从严从紧做好进出京管理的三条措施正式实行。第一，人员进（返）京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，14日内有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员严格限制进（返）京。民航、铁路、公路将加强远端登机登车和进京检查站查验。环京地区通勤人员，在该措施执行后首次进（返）京须持48小时内核酸检测阴性证明，此后每次进（返）京持14日内核酸检测阴性证明即可。

第二，14日内有陆路边境口岸所在县（市、区、旗）旅居史人员非必须不进（返）京。在京人员非必须不前往陆路边境口岸所在县（市、区、旗）。

第三，严格控制在京举办全国性会议、培训等活动。确需举办的，坚持“谁举办、谁负责”“谁审批、谁负责”，主办单位要切实履行疫情防控主体责任，制定专门防疫方案，严防涉疫风险人员参加，举办期间实行闭环管理，人员不得外出。承办活动的各类酒店、宾馆，要严格落实扫码登记、体温检测要求，不得接待涉疫风险人员。

本市提出，针对不会操作智能手机的老年人、儿童，以及听力、视力等有障碍的残疾人群体，持48小时内核酸检测阴性证明即可通行，不再查验健康宝。对于3岁及以下的婴幼儿，查验同行人员48小时内核酸检测阴性证明即可。

两个服务区核酸检测点位置有调整

北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏通报，昨日零时起，北京进京检查站全面启动高等级勤务模式，截至昨日12时，累计检查进京车辆7.2万辆，15.1万人。工作中，广大群众对警方工作予以充分理解和支持配合，绝大多数群众都提前进行了核酸检测，525名未持有48小时内核酸阴性证明的群众，均已引导至临京服务区核酸检测点，进行核酸检测。

潘绪宏就大家关心的一些问题作进一步解读和说明。首先，关于核酸检测阴性证明认定问题，核酸检测阴性证明的起始时间，以检测报告中“报告日期”为准。昨日零时起，13个服务区的核酸检测点已正式启用，其中，两个检测点位置有所调整，分别是：京新高速沙城服务区，调整为下营检查站西侧；京礼高速赤城南服务区，调整为京礼检查站东侧。

潘绪宏强调，为最大限度方便群众出行，在完成核酸采样后，不必在现场等候检测结果，但须填写《进（返）京人员承诺书》，登记本人姓名、身份证号、手机号码，以及在京工作单位和居住地等详细情况，经检查站查验后进京。需要指出的是，被检测人员须承诺没有限制进京地区的旅居史，并严格遵守北京市疫情防控政策，提供虚假信息或违背上述承诺的，将承担相应法律责任。核酸采样将尽快送检，一旦出现阳性结果，疾控等部门将根据登记信息，第一时间采取应急措施，落位管控。

关于环京地区通勤人员身份认定问题，潘绪宏表示，前期，北京警方根据进（返）京人员在检查站的查验记录，综合进（返）京时间、频次等信息，构建了通勤人员数据库。根据群众反映，北京警方正会同有关部门，抓紧研究在“北京健康宝”内标注通勤人员的身份认证信息。其他不在数据库、有通勤需求的群众，可在进京时向检查站工作人员提供环京地区居住证明、在京工作证明、48小时内核酸检测阴性证明，居住证明可以为户籍资料、房屋租赁合同或居（村）委会证明其中之一，工作证明须由在京工作单位出具。上述证明材料登记后，警方将尽快完成认定工作，并纳入数据库按照通勤人员管理。此外，居住在检查站外的市域内居民，在通行检查站时，无需提供48小时内核酸检测阴性证明，查验身份证后即可通行。

33个车站对来京旅客查验核酸证明

在发布会上，北京市重点站区管理委员会副主任、新闻发言人毛军通报，为落实好北京市疫情防控相关政策，重点站区管委会组织各重点车站地区采取了相关措施，确保各项防疫措施落实到位。除了积极做好疫情防控政策的宣传引导外，各重点车站会同属地职能部门严格落实铁路车站、地铁站、公交车站等场所的消毒通风、戴口罩、一米线等防控措施。加强对车站地区三类场所、七小单位的日常执法检查，主动发现问题，及时督促整改。近一个月，重点站区共出动执法人员四千余人次，检查三类场所三千余家次，责令改正102起，确保了站区防疫安全。

为确保旅客出行环境安全，重点站区管委会组织专业核酸检测机构每月对北京站地区、北京西站地区、北京南站地区、北京北站地区、清河站地区、朝阳站地区六个站区，旅客频繁接触的重点点位，加大密度开展环境采样，截至目前，所有检测结果均为阴性。同时按照市防控办要求，持续开展全员核酸检测，截至目前，对各重点站区一线工作人员进行了核酸检测，结果均为阴性。

核心区酒店非必要不承办会议、培训

北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民介绍，岁末年初，各类在京会议、培训等活动增多，人员出行、出游流动性加大。本市将严控酒店承办会议、培训。为落实首都联防联控协调机制工作要求，坚决堵住与文旅活动相关的各种防疫漏洞，有效防范疫情传播风险，本市要求全市酒店严控承办各类全国性会议、培训，首都功能核心区酒店非必要不承办会议、培训。

同时，严格参会人员管理。14日内有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗，下同）旅居史，或14日内有陆路边境口岸所在县旅居史，以及入境未满21天等健康码异常、行程不明的涉疫风险人员不得在酒店参加会议、培训；所有参加会议、培训人员须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码。酒店承办的会议、培训实行闭环管理，参会人员不得外出。

在严格酒店防控措施方面，周卫民表示，酒店要压实“四方责任”、落实“四早”要求，坚持“谁承办、谁负责”，酒店承办会议、培训等聚集性活动，应严控人员规模和时长，严格落实测温、扫码验码、戴口罩、保持安全距离等各项常态化疫情防控措施，严防聚集性风险。

在严格文娱场所防控管理方面，本市落实“限量、预约、错峰”要求，全市演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所等文娱场所按75%限流开放。全市文娱场所不接待14日内有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗，下同）旅居史，或14日内有陆路边境口岸所在县旅居史，以及入境未满21天等健康码异常、行程不明的涉疫风险人员；文娱场所必须严格落实：测温、扫码验码、戴口罩、保持安全距离、环境通风消杀、员工健康管理、定期核酸检测、员工免疫加强接种等各项常态化疫情防控措施。