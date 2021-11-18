超八成受访青年表示如有机会愿意开展副业 规划能力最重要

如今，“身兼数职”已成为年轻人当中的潮流，相当一部分人都有了自己的副业。互联网的发展、新就业形态的不断出现，都为年轻人开启“第二职业”提供了便利条件。但也不乏跟风追热度、盲目进入的年轻人。开展副业需要做好什么功课？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2454名18-35周岁青年进行的一项调查显示，63.8%的受访青年认为开展副业要具备规划统筹能力。64.4%的受访青年认为做副业最要不得跟风追热度的心态。75.1%的受访青年建议根据个人情况选择副业，忌盲目跟风。

85.5%受访青年表示如果有机会愿意开展副业

天津某高校大二学生包一明（化名）对记者说，身边有不少朋友都做起了副业，约稿画画、售卖课程资源、做微商……他表示，如果遇到适合的副业也会愿意从事。包一明认为，开展一项副业，一定要提高自身的综合能力，结合专长，找到适合自己的方向。还要提高抗压能力，“敢于犯错、敢于承担错误、改正错误”。

“我有名同学副业做美工，非商用每张收费几十元、上百元，商用收费会高一些，每次花费两三个小时。打发时间，不用到处奔波，我觉得挺好的。”杭州小伙蔡礼礼（化名）希望将来自己也能有副业，他认为开展副业对推广能力有一定要求，得把自己“推销”出去，需掌握一定的营销能力。其次要提升自我管理能力，“平衡好主业和副业是开展副业的前提条件”。

重庆某高校大三学生鲁杨（化名）表示，提高收入水平、减轻家里负担是他打算做副业的主要考虑。目前，他感觉自己急需提高一下沟通能力和交际水平，“能在工作和生活中加分不少”。

绍兴的朱亚军（化名）表示，身边很多人都在做微商、直播、加盟连锁等，有同学因为打游戏非常厉害，帮人代打，“日进斗金”。但他表示自己并不想从事副业，“我需要更多时间去休息、调节自己”。

调查中，85.5%的受访青年表示，如果有机会愿意开展副业，11.9%表示现在就有副业，仅2.6%的受访青年没有做副业的意愿。

做副业需要提高哪方面的能力？63.8%的受访青年认为先要具备规划统筹能力，59.2%的受访青年指出是时间管理能力，55.2%的受访青年觉得是自我约束能力。其他还有：灵活应变能力（45.4%）、人际沟通（42.1%）、情绪疏导（36.1%）、专业技能（33.6%）等。

中国政法大学商学院教授、中国政法大学人力资源开发与管理研究中心主任王霆认为，目前的灵活就业对于传统的正规就业是非常有益的补充，能吸纳更多劳动力，为解决国家就业问题提供了更多的选择和机会。

“有一些年轻人选择副业，是出于主动考虑。比如从自身的兴趣爱好出发，让专业能力和特长通过副业得到更多提升，能够为社会作出更多有价值的贡献，这是值得鼓励的。也有一些年轻人，是由于主业难以满足个人及家庭生活、物质方面的需要，被动选择做副业。这样压力可能会非常大，在工作之余很难再有时间照顾家庭，不能保障或提高主业工作质量。”王霆说。

64.4%受访青年指出做副业最要不得跟风追热度心态

北京职场青年刘晴最近正在筹划开展副业。她觉得，有的年轻人认为副业进入的门槛低，很随意地开始，什么火就加入什么，可能并不适合自己。“我认为如果想把副业做好，先要做好市场调研和自身的能力定位”。

年轻人做副业哪些心态要不得？调查显示，64.4%的受访青年直指跟风追热度。其他还有：急功近利（59.2%）、投机取巧（58.1%）、赚快钱（49.6%）、患得患失（26.5%）。

包一明表示，部分年轻人做事总是“三分钟热度”，不能持之以恒，心态上“朝三暮四”，往往是捡了芝麻丢了西瓜。“看到同行‘功成名就’，就有急功近利的心理，希望能马上赚到钱。做事还是要脚踏实地、认认真真”。

“我发现青年做副业比较容易出现急功近利、投机取巧的问题。比如在短视频平台上，很多都是做副业来拍短视频，最后就变成直播带货，但品质都不能保证，存在很多问题。”蔡礼礼说。

朱亚军认为，这个时代给年轻人提供了更多机会，从事副业的渠道变得更多更灵活，只要拥有一技之长，就能借助不同的平台展现自己。但想要做得长久，还是得一步一个脚印，不能求快。

在王霆看来，现在通过平台去选择一些副业，门槛相对比较低。但年轻人要有积极的职业观，决定从事一行，就要做好、做专，体现个人应有的价值。所以即使选择副业，也要充分了解这个职业应该具备的技能。在从事这个职业的过程中，更要体现一个人的责任感，稳扎稳打。

75.1%受访青年认为得根据个人情况选择副业，忌盲目跟风

“如今做副业，可能不会管你的学历，也不需要面试，自己用手机和电脑就可以做了。不会的技能通过线上看视频教程也能自学。看着门槛是低了，但一旦决定开始，就要持续投入很多时间、成本，仍然需要慎重作决定。”蔡礼礼说。

王霆建议，从保护自身的角度出发，大家要更多地了解从事副业相应的劳动安全、劳动权益保障等问题，在出现一些不必要的劳动纠纷时，能够更有效地通过法律手段，来保护自身的权益。“我认为在从事副业之前，年轻人首先要对这个行业、职业有尊重，看自己能否有能力、有时间、高质量地去从事。另一方面，就是要了解如何有效保护自身的权益”。

刘晴提醒做副业的年轻人，注意个人隐私信息的保护问题。“要提高警惕，保护个人信息安全，不要轻易草率地把个人信息透露给对方”。同时，还要当心网络诈骗，“我有一个朋友副业是某视频网站的Up主，一次被一个陌生网友以商业合作的名头骗了几万元钱，后悔不已。安全意识一定要有”。她也表示，因为自己打算做副业，正在咨询相关税务缴纳的问题，“提前把功课都做好，自觉纳税”。

75.1%的受访青年认为得根据个人情况选择副业，忌盲目跟风，64.7%的受访青年指出尽量不要影响主业，54.5%的受访青年认为得提前做好行业市场调研，47.5%的受访青年表示要有必要的法律知识，42.6%的受访青年觉得心态上要稳扎稳打，不急于求成。

受访青年中，男性占44.7%，女性占55.3%。生活在一线城市的占31.6%，二线城市的占44.7%，三线城市的占20.3%，城镇或县城的占2.6%，农村的占0.8%。（记者 杜园春 王九龙）