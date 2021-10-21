超九成受访青年愿意为国潮产品埋单

近年来，国潮产品、国潮风的文艺节目受到越来越多年轻人的欢迎。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对2012名受访青年进行的一项调查显示，96.0%的受访青年愿意为国潮产品埋单。91.6%的受访青年期待更多挖掘和吃透传统文化的节目。

受访青年中，80后占17.3%，85后占16.5%，90后占32.4%，95后占11.7%，00后占22.1%。

96.0%受访青年愿意为国潮产品埋单

“国潮风格更适合国人的长相和气质，也让人更舒适。而且大部分国潮的东西性价比很高，一些老品牌发展了很多年，有比较完整的产业链，价格依然良心，加上互联网的助力，这两年发展得越来越好了。”天津某高校大三学生陈佳怡说。

“什么能成为时尚潮流？一两个人用成不了流行，不是真心使用也不会认为是时尚。如今，我们跟世界大多数国家有了深入的交往，对世界有了充分认识，仍然对自己有着充分自信，这种自豪感，是经过了理性思考的。”厦门大学新闻传播学院副教授苏俊斌说。

厦门大学新闻传播学院教授黄合水认为，优秀的传统文化融入人们生活的方方面面。我们也希望，当下这股“国潮”不仅要在国内涌动，还要在国外涌动。不仅要有传统的中国元素，更要有现代中国的元素，即中国领先世界的高新技术或创新产品。不管是传统元素还是现代元素，都应该能够搭载在中国的文化产品上，去往世界的任何地方，让全世界的人都能感受到古老又现代的中国的魅力。

调查中，96.0%的受访青年愿意为国潮产品埋单。

四川的何雨家高中时买过很多国潮风的T恤。“近几年带有中国元素的眼影盘做得很不错，美食也是一大特色”。

调查显示，大家购买过服饰（75.3%）、美妆（48.6%）、美食（47.0%）、生活用品（43.5%）、潮玩（42.4%）等国潮产品。

动画设计专业的大一新生葛凯奇购买过故宫的雪糕和明信片，“雪糕与故宫的外形非常相似，让人既想尝雪糕的味道，又不想破坏它的精致。明信片也色彩绚丽、充满想象，十分具有纪念意义”。

“虽然现在市面上可以看到很多良心商家，但乘着国潮的东风浑水摸鱼的也不少，鉴别起来有些费时间。而且咱们的手工艺品、传统服饰等还是比较贵。我之前想买一把传统工艺的手工油纸伞，上面有漂亮的水墨画，但一把就要300多元，对我来说还是有些贵，在购买国潮产品时只能尽力而为。”陈佳怡说。

91.6%受访青年期待更多挖掘和吃透传统文化的节目

苏俊斌认为，一个精心打磨的带有中国元素、在传统节日播出的综艺文化节目，应该能够受到当代中国人尤其是年轻一代的欢迎。根本原因在于，在今天这个时间点，我们国人的自信心，达到了过去100多年来前所未有的高度。我们对外部的世界已经有了充分了解，在与一些势力进行较量之后发现，原来我们这么强大。在这个时间点上，推出带有中国文化元素的节目，适逢其时。

黄合水说，河南卫视的“中秋奇妙游”节目，将许多传承已久、不同时空的人、物、事、景、器、技以及理念融入其中，向观众阐释了节目制作人员对“中秋”的理解，帮助观众深入了解传统节日的内涵，既有文化又有新意。

调查中，91.6%的受访青年期待更多挖掘和吃透传统文化的节目。

“人是文化的继承者和创造者，尤其青年承担着传播文化的重任。当代青年有很好的条件去接触丰富多彩的中华物质与文化遗产，要传承好优秀传统文化，关键是要增强学习的主动性。”苏俊斌说，我们一方面要让国宝档案“说话”，另一方面要让青年倾听来自国宝档案的声音，让传统文化活起来。只有让当代人了解、理解并实践其精神内涵，传统文化才算是真正得到了传承。

中青报·中青网记者 王品芝 实习生 王九龙