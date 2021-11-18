“种草平台”变“韭菜地” 好物分享为何变了味

如果你也热爱“种草”，前方高能预警！让你心心念念、“浏览”忘返的网络平台，可能早已成为一块块“韭菜地”。近日，据《半月谈》报道，有部分品牌方给“素人博主”提供植入“软广”的伪“素人笔记”，正让“种草平台”成为“韭菜平台”。

先来科普几个概念，所谓素人博主，是指粉丝数少，转评赞都寥寥无几的普通用户。与明星、大V相比，他们看似影响力有限，激不起多少声浪。然而，由于一些用户更愿意相信素人化的推荐，而且“素人笔记”能够营造出“有大量普通人在使用”的虚假氛围，“素人”俨然成为品牌方的新宠。本该记录消费真实感受的“素人笔记”，成了误导消费者的新利器。

此前，《新京报》就曝光了医美“种草帖”的代写代发灰产。在某医美机构投放的广告中，素人博主先以第一人称吐露心声，用“一处毁所有”“痛苦自卑”“羡慕漂亮姐妹”等说辞引发共鸣。紧接着就是发美图晒靓照，重点突出整容后“人变精致了”的疗效。作为关键信息的整容机构名称，则被悄悄埋伏在文案当中，尽力弱化广告的色彩。

问题是，真实情况不仅是“帖美人不美”，更是谎言套路一大堆。不少素人博主眼中只有“推广费”，忙着“恰烂饭”，根本不管产品质量。据知情人士表示，一些素人博主接广告时缺乏甄别产品功效的专业能力。由于观察产品使用效果的周期较长，不少人为了多接广告，根本来不及“先自用，后推广”。

前几年，明星代言屡屡“翻车”，一个很重要的原因正是不少明星是“象征性使用”，抿一口保健品、尝一口减肥水，就把产品吹得天花乱坠。如果明星代言的东西，他们自己从来不用，消费者凭什么信？与之相比，“素人笔记”之所以受追捧，正是基于公众对“过来人经验”的信任。

以“种草”刺激消费，本没有问题。网络沟通无门槛，四海之内皆兄弟，人们在“错位时空”享受同一处美景、品尝同一道美食本应是妙事一桩。

这几年，上网寻找消费指引俨然成为现代生活必修课。小到出行、购物、就餐，大到旅游、装修、医美，借助他人经验“避雷”“躲坑”都是首选。以我个人为例，每每遇到类似“我吃过的这些办公室零食不发胖”“小众但好用到爆的居家好物”等“素人笔记”，我都会先收藏一波，仿佛一键就能收获前人的经验值。

在中国社会科学院教授黄楚新眼中，精准触达的“种草笔记”以其超高口碑、超高流量的内容轰炸，极易激发用户购买欲望、引导用户购买，本身就是利用消费者的趋同心理，将一部分用户的个人体验变现。

只不过，君子爱财，取之有道。“种草”变现也该有规矩，不能任由“种草平台”变“韭菜地”。如果“割割不息”的局面不改变，消费者也会变成谁都不敢相信的惊弓之鸟。如此，伤害的将不仅是平台公信力，更是大众消费的经济活力。

“种草平台”并非法外之地，品牌方向素人博主投放的“测评+销售”推广帖，也应受广告法、反不正当竞争法等一系列法律法规约束。如果消费者因虚假“种草帖”权益受损，自然也可以拿起法律武器，维护自身合法权益。

身为资深“拔草小能手”，我希望大家能少点“割韭菜”的算计，多些分享的真诚，让“种草”这件事回归本真，回到普通人帮助普通人的初心。（白晶晶）