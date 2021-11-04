假“种草”真广告？78.2%受访者曾被网络“种草”坑过

“双11”购物节已经拉开序幕，一些人会关注博主们的“好物分享”。但越来越多的年轻人发现，自己被一些“种草”（指把一样事物推荐给另一个人，让他人喜欢该事物的过程——编者注）忽悠了。你有被网络“种草”坑过的经历吗？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2013名受访者进行的一项调查显示，购物前，82.6%的受访者会搜索相关“种草”推荐。78.2%的受访者有被网络“种草”坑过的经历，61.7%的受访者觉得护肤品、化妆品是网络“种草”容易踩雷的一类产品。65.9%的受访者建议规范广告宣传，对于软性广告应标注“广告”字样。

受访者中，00后占18.8%，90后占56.1%，80后占25.1%。

78.2%受访者有被网络“种草”坑过的经历

90后的张磊(化名)购物前，会搜索相关“种草”推荐，“综合考虑用户使用体验，结合自身需求，选购产品”。

“买护肤品就会去搜一下相关推荐，再去知乎看看专业用户的意见。外出吃饭，会去大众点评搜索附近推荐，看看评价。”北京某高校大学生黄星(化名)说。

购物前，82.6%的受访者会搜索相关“种草”推荐。

北京某高校学生张富尧表示，买数码产品时他不会依赖别人的“种草”，“这些产品硬件都是公开透明的，产品优劣自己很容易判断，确定好需求就可以有目标地购买，而且售后一般都有保障。但对于一些服装、化妆品、日用品等，还是会先看一看，因为没有那么多时间从品类繁多的商品中挑选，通过‘种草’推荐可以快速高效地找到满足需求的产品”。

调查中，78.2%的受访者有被网络“种草”坑过的经历，21.8%的受访者没有过。

黄星说，每个人情况不一样，有一些东西不太适合自己，也有一些是博主接了广告做推广，但产品质量不行。

调查显示，61.7%的受访者觉得护肤品、化妆品是网络“种草”容易踩雷的一类产品。其他还有服装、包、鞋（45.5%），旅游景点、旅游路线（44.3%），电子产品（31.5%），生活日用品（30.3%），美食（22.2%）和休息娱乐场所（17.7%）等。

张富尧觉得生活日用品比较特殊，不像衣物鞋子化妆品之类，可以去线下门店试，也不像数码产品，硬件信息公开透明。生活日用品都是用过之后才能体会到好不好用，比较容易踩雷。

张磊觉得网络“种草”容易踩雷的是旅游景点、美食、休息娱乐场所。对于这类消费，消费者在选择时会更多考虑大家使用后的心得，商家为了吸引更多消费者，容易出现评价不实现象。

黄星觉得按“种草”笔记购买护肤化妆品容易踩雷，因为每个人体质不一样，肤质也不一样，适合别人的不一定适合自己。还有一些美食排行榜里的美食，一方面会有刷分的现象，另一方面很多时候不适合自己口味，吃完就“拔草”了。

53.9%受访者会用“关键词+避坑、踩雷”搜索的方式反向避坑

如今一些平台上的“种草”笔记，有一套完整的产业链，写文、点赞、评论等，并不真实客观。对此，21.5%的受访者表示不相信“种草”的产品，47.9%的受访者感觉不好说，会视情况而定，30.6%的受访者表示还相信“种草”的产品。

黄星现在不怎么相信“种草”笔记了，“我主要是看产品下面的评论，通过好评和差评的比例、图片来判断，多家对比，分析每个种草博主是怎么描述同一件产品的，还有他过往的评论和推广，是否有‘黑历史’，推荐过不合格的劣质产品，结合起来进行判断”。

张磊说，有些“种草”笔记纯粹是营销，但即便是真心分享，体验感也会因人而异，所以大家还是要有自己的判断。

人们如何分辨一些博主们的虚假“种草”笔记？调查中，53.9%的受访者会用“关键词+避坑、踩雷”搜索的方式反向避坑，50.3%的受访者会重点关注评论区，时间接近、字数较多的评价大概率是广告，48.8%的受访者被博主种草前，会特地去查一下有没有人讨论过该博主的“黑历史”，39.1%的受访者会通过不同的博主进行比较，31.2%的受访者认为很多博主在同一时间安利同款产品，肯定就是广告了。也有5.7%的受访者不太会分辨。

张富尧说，刷的好评一般都会规定发几张照片，评论多少字以上，追评也有一定的要求。有些刷出来的好评还是很容易看出来的，比如有些好评图连背景都没换。而那些故意刷的差评就更好区分了，真正能让买家给差评的情况，买家都会发出图片或者跟客服聊天的截图，没有证据还“鸡蛋里挑骨头”明显就是恶意行为。还有些主播，直接发商家提供的宣传稿，就会出现很多雷同的宣传文本，也是可以一眼看出的。

张磊平时会通过搜索不同的博主进行比较，重点关注评论区，时间接近、字数较多的评价大概率是广告。很多博主在同一时间推荐同款产品，肯定就是广告了。他还会点击博主主页，查看博主信息，了解博主的日常动态。“现在社交媒体上广告铺天盖地投放，‘种草’也变得陷阱重重。在这种情况下，我们要擦亮眼睛，掌握一定的辨别技能”。

张富尧觉得“种草”笔记作为商家推广产品的一种营销手段，需要符合广告法的规定，要名副其实。对于那些利诱买家下单的商家或主播，网购平台应该加强监管，严厉打击。“种草”的博主或主播也要有自己的职业操守，要根据真实消费体验向消费者“种草”或者帮助大家避坑。

对于“假种草、真广告”的现象，65.9%的受访者建议规范广告宣传，对于软性广告应标注“广告”字样，63.9%的受访者建议进一步出台针对性的监管意见，有效监管，53.1%的受访者建议鼓励平台竞争，避免一家独大，41.0%的受访者建议畅通投诉渠道，鼓励消费者维权。

“作为消费者，我们要提高自身素质，一方面实事求是地给出正确的评论，另一方面也要擦亮眼睛，别被刷出来的虚假好评及营销手段蒙骗，损害到自身利益。”张富尧说，买相同类型的产品时记得货比三家，一分价钱一分货，不要贪便宜。另外选择一些正规的渠道，看直播尽量选择口碑较好的主播。买之前可以去实体店体验一下，再入手也不迟。

黄星希望各个平台进一步加强监管，严重违规的封禁账号。此外，要注重提高客服质量，鼓励消费者维权。

中青报·中青网记者 王品芝 实习生 姚奕鹏