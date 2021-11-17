为车祸伤者撑伞 两名医学生：关键时刻我们更要站出来

近日，福建泉州多家媒体发声寻人，引发网友关注。

时间拨回到10月23日傍晚6点多，在泉州市东海大街和嘉吉路红绿灯处，市民杨女士正骑电动车载着7岁的小儿子路过，不幸被一辆小轿车撞了。一时间，杨女士脑袋一片空白，儿子更是哭个不停。

事发现场。图片由福建医科大学提供。

这时，有一对年龄20出头的年轻人，一男一女，快速奔过来，女生半跪在地上抱着杨女士的儿子，声音很温柔，一直安慰着孩子说：“弟弟，别哭，别哭，别怕，姐姐是学医，会没事的。”

“当时下雨，天有点冷，我被撞到了，躺在地上直哆嗦，男孩子给我撑伞，还将身上的外衣脱下来披在我身上。我不善言辞，当时也忘了和他们道声谢。男孩子的外套至今还在我家里，我洗好了，真的很想还给他。”

现场图片。图片由福建医科大学提供。

杨女士说，她现在就盼着，有一天能找到两位好心人，当面致谢，还有把还衣服给男孩子。

出院后，杨女士就一直想着要找到两位年轻人，她觉得两位年轻人让她太感动了，他们的举动当时真的暖到她了。她和她先生还数次去交警处查看监控，奈何当时监控模糊，看不清两位年轻人的脸。

经媒体扩散后，11月16日福建医科大学官微发文，两位年轻人找到了！他们是学校第二临床医学院2018级五年制临床医学专业丁冠守、第三临床医学院龙岩班2018级五年制临床医学专业李灵一。

2018级五年制临床医学专业丁冠守。图片由福建医科大学提供。

2018级五年制临床医学专业李灵一。图片由福建医科大学提供。

丁冠守回忆，车祸当晚正好是周末，他们打算到中心城区吃饭，等车的时候听到一声刺耳的响声，回头就看到两车相撞。在现场检查了伤者的伤处和头颈部，确定已联系120后，他俩就蹲在地上给伤者和她儿子打伞。李灵一还一直在安慰孩子。

目前，两名同学都在医院实习。他们说，校园和医院经历让他们养成了一种急救意识，时间就是生命，看到受伤的患者就要赶紧冲过去看看情况。“我们两个都是预备党员了，在关键时刻，尤其像这种群众生命安全受到威胁的情况，就更要站出来了！”（乔业琼 视频剪辑：林诚烨）