孩子误吞异物怎么办？这些情况一定要送医院

孩子小的时候，有时会一不小心把异物吞下去，如果不及时处理好，可能会带来生命危险。据北京急救中心官网消息，近日，120北京急救中心就对一位误服纽扣的5岁患者进行了救治。

11月8日晚，北京西部急救中心站接到任务：一名5岁儿童在家玩耍时不慎误服了一枚纽扣。途中，急救医生电话联系现场，嘱咐家长不要给予患儿饮食水防止呛咳，尽量安抚患儿情绪，后将患儿送往医院。

在此，120北京急救中心提醒大家，在患儿误服产生气道梗阻时，应尽快应用腹部冲击法进行施救：

1、稳定站或跪在患者身后（取决于施救者和患儿的身高）。双臂环抱患者腹部，嘱咐患者身体前倾、低头、张口。

2、一只手握拳，将拳头拇指扁平面放在患者肚脐眼上方，注意远离胸骨下端。另一只手抓住握住的拳头，快速冲击上腹部数下，冲击方向为患者后颈部。

3、重复冲击，直至将异物清除，患者能呼吸、讲话、或转为意识不清。

什么情况下孩子误吞异物一定要送往医院？

120北京急救中心提醒，在施救过程中，如患者全身瘫软，失去反应，应立即开始实施无意识患者的急救措施。一旦窒息达3分钟，将会危及孩子的生命，所以在危险发生时，要及时安抚孩子的情绪，让宝宝保持安静，不要用手去挖，立即送往医院。

如果孩子吞进的是尖锐的异物(如针、铁丝)，要立即到医院去处理；

如果孩子吃了金属性异物(如硬币)，要到医院做腹部透视，看看异物位于什么部位。如果异物大于5厘米，或形状特殊(如有角、刺)，就很难通过食道或胃肠道，有可能嵌顿在胃肠道的某一部位，而不能从大便排出，必要时要考虑用胃镜或手术方法取出异物；

直径大于2.5厘米的较大异物，如大一点的硬币、瓶盖等，或虽体积不大但很尖锐的图钉之类异物，一般很难由胃进入肠道自行排出，应立即就医取出异物；

若吞入电池等有毒、有害物品时，应尽早前往有救治能力的医院取出。

另外，并不是所有的宝宝吞入异物都会有特别的表现，尤其是刚吞下，没有卡在喉咙口或者食道的时候。所以，只要怀疑宝宝吞下了不能吃的物件，比如本来拿在手上玩的发卡找不着了，或者换下来的旧电池莫名不见了，都建议及时到医院就诊、拍片，来排除吞下的可能。（记者孙红丽）