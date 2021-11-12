甘肃新冠肺炎确诊病例中医药参与治疗率达100%

新华社兰州11月11日电（记者王铭禹、马莎）记者11日从甘肃省新冠肺炎疫情防控新闻发布会上了解到，甘肃在诊疗救治新冠肺炎患者时，坚持中西医并重、中西药并用，中医药参与治疗率100%。截至11月10日，甘肃本轮疫情暴发以来，累计治愈41例新冠肺炎确诊病例，现均在定点康复医院进行康复观察。

在甘肃本轮疫情中，确诊患者中老年人占一定比例，患者大多有基础病。加之德尔塔毒株传播速度快、病毒载量高、转阴时间长、病情加重时间短，治疗难度有所增加。在专家组指导下，甘肃采取中西医结合的方式，有效阻断了重症病例向危重症发展，病人稳定康复。

10月18日至11月10日，甘肃累计发现新冠肺炎确诊病例144例、无症状感染者1例，治愈出院人数接近三成。据甘肃省卫健委介绍，患者治愈出院后，在甘肃定点康复医院进行康复医学观察，通过中药康复方、食疗、运动等方法进行综合康复治疗。

据不完全统计，甘肃累计发放适用于普通人群和重点人群的中医药预防用药133.16万副，集中隔离点中医药干预率达到98.14%。近日，甘肃还向白俄罗斯捐赠“甘肃方剂”4000剂。

甘肃省卫生健康委员会副主任张浩介绍，疫情发生后，甘肃省组织中医药专家制定了“甘肃方剂”，并向全社会公开发布。近期，国家和甘肃省中医药专家组总结中医药对新冠肺炎确诊病例的救治经验，对“甘肃方剂”进一步优化，形成了《甘肃省新型冠状病毒肺炎中医药防治方案（第三版）》。目前，“甘肃方剂”系列方已运用到预防、治疗、康复全过程。