周岱翰 治病先解心中结（走近国医大师（35））

周岱翰近照。

张秋霞摄

人物小传

周岱翰，第三届国医大师。他长期致力于中医治疗肿瘤研究，通过改善身体状况，提高患者生存质量；他追求医病先医心，帮患者建立信心；他坚持中西医结合，以创新推动中医发展。

“他们说你很有名，你是什么医生啊？”

“老医生。”

“哟，你还是个大师？”

“我是老师，带过一些学生。”

…………

诊室里，患者焦躁不安，话一句接一句扔出去，言带挑衅。周岱翰却始终平静，温和的脸上不起一点波澜。

长期患癌，病情反复，一块石头压在患者心头。他抵触治疗，对医生有怀疑，也有不满。

周岱翰并不在意对方的冒犯。几句话下来，先给绷得紧紧的气氛松了松劲，然后和气地问起病情。

眼见自己投出去的狠话像没入深湖的石子，患者没了起初的火气，开始嘟囔着诉说重病带给他的痛苦。几番对话下来，就聊透了病根：患者没有信心，自暴自弃，不愿意进食，家人怎么劝都没用。

“老先生，你的病不至于那么严重哦，可以好转，但不吃东西身体会垮的。再说，饭总比药好吃吧。”周岱翰劝道。

患者安静下来。家人趁机递上牛奶，他犹豫了一下，还是接过来，慢慢喝了起来。

在广州中医药大学第一附属医院的这间诊室里，以“冲突”开头的接诊并不鲜见。来就诊的患者大都是中晚期的癌症病人，他们心理上的创伤，有时比身体上的更难医治。

善待患者，医病先医心

80岁的周岱翰深知这一点。

身为医者，他追求医病先医心。“来找我的人，可谓是‘来者不善，善者不来’。他们很多人病势较重，心理上难免有负担，也会不配合治疗。”

周岱翰往往从医治心病着手。心里的病根除了，也有助于控制身体上的病情。

一个月后复诊，老先生进食和排便都好了许多，胖了七八斤。见到周岱翰，他语带歉意：“周大夫，上次是我不对，言语上冒犯您了。谢谢您帮了我，现在我感觉好多了。”

很多人感念于周岱翰的温语相劝。有一位患者郭女士，1996年确诊患晚期宫颈癌，做了切除手术几年后又复发，鹅蛋大的肿瘤压迫神经不能再次手术。拿到病危通知书，郭女士觉得天都塌下来了：“那时候别人看到我都有点怕，不像人样。”

经人介绍，她找到周岱翰，尝试中医治疗。周老还是先聊天，慢慢分析病情，帮她建立信心。然后施方开药，通过大半年的调养，郭女士病情得到改善，胃口好了，脸上有了血色，局部肿瘤也得到控制。

周岱翰和善的态度，让他赢得了患者的信任。在他的办公室里，摆放着一张照片。照片里，周岱翰和8位面带笑容的中老年人聚拢在一起，照片左下角写着“感恩”二字。

“照片里有好几位都是中晚期癌症患者，时间最长的已经出院20多年了。他们基本上每年都会来看看我，聊聊近况。”周岱翰看着照片，笑容欣慰：“从医过程中，有酸苦，也有甘甜，他们就是我坚持下去的动力。”

治疗肿瘤，中医有优势

周岱翰常劝患者，学会与肿瘤“相处”。

受到明清医家“带病延年”“带疾终天”论述的启发，周岱翰早在20世纪90年代就提出“带瘤生存”的观点——

在肿瘤治疗的漫长过程中，在邪正对峙、邪难压正的情况下，会出现“带瘤生存”的特殊阶段，类似于高血压、糖尿病等慢性病。虽然病灶还在，但通过治疗，症状缓解，病人的生存质量得到提升。

周岱翰解释，中医药治疗肿瘤，虽然在缩小肿瘤的效率上不如西医立竿见影，但是多数病人接受治疗以后身体改善，原来卧床的能够下地活动，生存时间得以延长。

“此时治疗目的在于通过辨证论治改善症状，提高生存质量，延长生存周期。这是中医治疗肿瘤的特点和优势所在。”周岱翰说。

周岱翰出生于广东汕头的一个医学之家。1960年，进入广州中医学院（现为广州中医药大学）医疗系学习。1968年初，周岱翰来到广东泗安医院工作，成为该院第一位中医师。在工作中，他接触到一些肿瘤患者，受癌病折磨，痛苦不堪。周岱翰发现用中草药有效果，于是下定决心钻研中医治疗肿瘤的方法。

1976年，周岱翰调回广州中医学院方剂教研室。他翻遍学校图书馆、资料库，主动找到当时的肿瘤医院，积极参与广州地区肿瘤科研项目，从事中医治癌研究。

1978年，周岱翰开始筹建肿瘤研究室，并开设肿瘤专科门诊，成为我国较早从事中医药治癌研究、中西医结合抗肿瘤临床探讨和开设中医肿瘤学专科教育的学者之一。1987年，周岱翰在广州中医学院附属医院（现为广州中医药大学第一附属医院）创建肿瘤科病房。

“当时国内其他医院没有中医肿瘤病房，无章可循，挑战很大，设施条件也不好，甚至没有护士愿意来肿瘤科。”顶着很大压力，周岱翰坚持带领学生将病房建了起来，几个月就住满了病人。他的医术吸引了许多远道求医的患者。“最多的时候，一个科室住了一半来自境外的病人。”周岱翰说。

中西结合，关注新发展

在广州中医药大学的校园里，经常有学生碰到周岱翰骑着自行车上下班。如果不说，很难看出这是一位已经80岁的国医大师。

周岱翰并不在意年龄，他在意的，是自己能否以最好的状态工作。多年来，周岱翰都保持着每天阅读十几本中外医学杂志的习惯。他会把其中关于肿瘤治疗最新进展的内容都看一遍，重要的再仔细研究。

周岱翰认为，要更好地发挥中医治疗肿瘤的作用，既要精通中医理论与理念，也得熟悉西医治疗肿瘤的机理，还要了解世界上肿瘤医学的最新进展。所以，一本专门聚焦中医治疗肿瘤的学术杂志十分必要。

2019年，周岱翰成为《中医肿瘤》杂志主编。这份双月刊是国内唯一专注于中医肿瘤专科的杂志。周岱翰十分重视这一学术交流平台。为了保证文章质量，他对每一篇稿子，都要求严格，还会亲自改稿。

坐诊、带教、科研、主编……这么多工作内容，别人只做一项都不轻松，但周岱翰在80岁的年纪却一并承担，每一样都精益求精。很多人都问过他：“辛苦吗？”

“怎么会不辛苦！”周岱翰哈哈一笑，“可我肩上担着那么多病人的希望哦，很多是最后的希望。”转眼间，轻松的表情变得庄重、严肃。周老心里始终有一份信念在支撑：希望尽可能发挥中医在肿瘤治疗方面的作用，希望能够帮助更多受病痛折磨的患者，也希望能够培养更多学生传承中医精髓。

“传承是中医的生命力，创新能够推动中医发展。背经典、多临床，对中医有热爱，才能对中医有情怀。”周岱翰说。

《 人民日报 》（ 2021年11月12日 14 版）